Войната в Украйна:

Тръмп иска да опитоми китайския дракон и затова руши световния ред. Играта обаче тепърва започва и ще е дълга

15 май 2026, 8:15 часа 842 прочитания 0 коментара
Непоклатимостта на този китайски войник е истинското послание на Пекин към света. Зад гърба му, на няколко метра, самолетът на американския президент маневрира шумно по пистата, но войникът не потрепва. Напротив - застава още по-твърдо. В този кадър сякаш се събра цялата промяна на епохата, смята международният анализатор и политически наблюдател Диана Хусеин за видеото, което доби широка популярност по време на визитата на Доналд Тръмп при Си Дзинпин.

Да се върнем една година назад. Тръмп е нарцистичен майстор на шоуто „хляб и зрелища“, но много хора бъркат това с лудост. Още с първите му спектакли спорех, че те се разчитат погрешно. Тръмп знае какво прави и има ясни цели... Предлагаше Канада да стане 51-вият щат и смени името на Мексиканския залив на „Американски“. Разположи една трета от американските военни сили в региона. Заплаши Панама, че ще си върне канала, точно когато се обсъждаше предоставянето на стратегическо управление на китайски компании. В началото на тази година похити президента на Венецуела, с което окончателно прекъсна икономическия поход на Китай в Латинска Америка.

Марко Рубио излезе и каза в прав текст: „Това е нашата хемисфера", припомня Хусеин в профила си във Facebook.

Остана обаче една руска крепост там — Куба. Засега. Кръстоносният поход на Тръмп срещу Иран вероятно забави операцията по „отвличането“ на кубинския президент.

Пак преди година Пентагонът публикува новата Стратегия за национална сигурност, в която много ясно се казва какъв е планът: САЩ да имат пълен контрол над западното полукълбо — Латинска Америка, Канада, Гренландия.

За да запазят отслабващата си хегемония и да подчинят БРИКС, а най-вече да опитомят китайския дракон, Вашингтон се стреми към контрол над световната енергетика. Сложиха ръка над Венецуела — страната с най-големите петролни резерви в света. Отрязаха евтиния приток на горива към Куба и ограничиха достъпа на Китай до венецуелския нефт.

Ахилесовите пети на САЩ и Китай

Но Ахилесовата пета е Персийският залив. Там минават около 20% от дневните доставки на петрол и газ в света - основно към Азия. Разбирай - Китай.

Ахилесовата пета на Китай не е само Тайван. Тя е водата.  Ормуз — откъдето минава енергията. И Малака — откъдето минава китайският износ към света. Два протока. Две артерии. И в двете Вашингтон вижда инструмент за натиск.

Тръмп се опита да пречупи Китай през митата, но не успя. Сега кризата в Ормуз удря най-вече Азия и Европа.

Разбира се, и американският потребител страда, но европейската и азиатската икономика са поставени под огромно напрежение.

Иран обаче има излаз към Каспийско море и сухопътно граничи със седем държави. Малко след избухването на войната с Иран руският външен министър Сергей Лавров каза в прав текст, че САЩ се стремят да сложат ръка над всички енергийни източници в света. Наскоро Лавров обяви, че Вашингтон иска да купи „Северен поток“. При това на много ниска цена. А по тази тръба газ може да идва само от едно място.

Тръмп не е Кисинджър - той разбира Китай по друг начин

И отново да напомня: Тръмп няма време, пише Диана Хусеин. Мандатът му е само четири години, а той иска да остане в историята като спасител на младата империя САЩ и нейния петродолар. Това обяснява шоковото му поведение.

Но днес Китай не е онзи Китай, с когото Кисинджър се договаряше. А и Тръмп няма неговия усет. Кисинджър разбираше Китай като цивилизация, която трябва да бъде включена в световния баланс, а не изолирана. Той смяташе, че Китай мисли стратегически в дългосрочен план — с търпение и историческа перспектива, различна от западния подход. В книгата „За Китай“ описва китайската дипломация като прагматична, внимателна и ориентирана към баланс на силите, а не към пряка конфронтация.

Тръмп гледа на Китай по друг начин. Неговият подход и стратегия изключват инструментариума на Кисинджър. А световният ред е пречка, затова целенасочено и последователно го руши.

Именно това е предпоставката за провала на неговите намерения. Смята, че с блокирания Ормуз ще успее да притисне Си Дзинпин да стане по-сговорчив. Разбира се, Тръмп ще разиграе и картата с другия ключов за Китай проток, който е най-натовареният в света, а у нас почти не се говори за него — Малака. Това е вратата на китайския износ към света. 

Фактът, че преговорите в този ключов за световната история момент са в Пекин, е безспорно предимство на Изтока, който вече се надигна и изправи.

Досега играчите загряваха, а войната с Иран беше опипване на почвата, спаринг. Истинската игра тепърва започва и ще е дълга.

Източник: Диана Хусеин. Тя е специалист по кризисни и политически комуникации и международен анализатор с фокус върху Близкия изток и Северна Африка с 20 годишен опит. Следи и прогнозира обществени и политически тенденции (trend spotter), свързани с кризи, конфликти и обществено мнение и нагласи

