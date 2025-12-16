Не сме в кръчмата и в "Шоуто на Слави": По масата тропаме само ние!

Събирането на Редколегията на Слави беше мъчителен за гледане абсурд. Пълен с противоречия и неадекватност. Когато обаче загубиш връзка с хората, обикновено така става, няма кой да те връща в реалността.

А Слави отдавна загуби връзка с хората. Той, който години наред градеше цялата си политическа харизма около една свещена дума - "суверен". Той, който нито веднъж, откакто стъпи на политическата сцена, не излезе очи в очи с този суверен. Всяко съобщение за изборни резултати, предлагания на кабинети и връщане на мандати, се правеше "от диванчето". Слави не даде нито една пресконференция, където да чуе въпроси, да получи похвала или критика, и изобщо, да се сблъска челно с обществените настроения.

Като мрачен владетел, затворен сам в своя дворец, управляваше чрез телефонни обаждания и Фейсбук статуси. И никога не посмя да слезе и да чуе "суверена".

Последната редколегия беше част от същото надменно, арогантно и самозабравило се поведение, което ИТН демонстрират от 2021 г. насам. Мнозина напуснаха Слави по пътя, несъгласни с действията на партията, и Редколегията съвсем оредя... Като цинични дървени философи, събрали се в местната кръчма, Слави събра свитата си, за да обяснят, че хем подкрепят протестиращите, хем са възмутени от глупостта им.

От "Избори до дупка" до "Какво ще правим?"

Постановката "Като свалихте бюджета, на сега - стойте без пари" е само част от пасивната агресивност, белязала целия разговор.

Впечатление прави промяната на всеобщата настройка към изборите. Слави се възмути, че някой днес искал нещо, утре - нещо друго, и "ние трябва да уйдисваме". Тошко Йорданов пък тъжен попита ако влезем в спирала от избори какво ще правим, защото този бюджет може много дълго време да не бъде приет. Това е интересна еволюция. Точно Тошко само допреди няколко години чинно отговаряше на въпросите докога ще има избори и колко пъти вече се налага да ходим до урните със спокойното "И какво от това?". За ИТН тогава беше важен "суверенът" - той ще се изказва дотогава, докато се намери някаква работеща формула, колкото и време да отнеме. И нямаше драми с "Какво ще правим?", въртяхме си се в изборната спирала и за ИТН нямаше никакъв проблем.

Все пак, важно е да се отбележи, че Слави е прав, че в крайна сметка на хората им писна и пожелаха да има правителство на всяка цена. И ИТН изпълниха това желание. Чудовището обаче, което се роди в последствие, под зоркото бабуване на ДПС на Пеевски, изненада мнозина. Може би бяхме свикнали с ДПС на Доган, където всичко ставаше много по-задкулисно и префинено. Пеевски влезе като слон в стъкларски магазин и почна да троши, без да го интересува кое как изглежда и до какво води.

И "суверенът" дръпна ръчната спирачка.

ИТН обаче вече се бяха отдалечили прекалено много от него, за да го разберат. С годините партията претърпя своя заслужен крах и вече се възприема като част от проблема, не като част от решението.

Заслужен крах

Бившият председател на НС от ИТН Ива Митева, една от многото напуснали редиците на партията след разочарование, заяви, че тройката Тошко Йорданов, Станислав Балабанов и Павела Митова са съсипали "Има такъв народ". И има право.

Във всяка една нормална политическа структура Тошко Йорданов отдавна трябваше да е блед и срамен спомен. Само заради изказването си, че лесно ще заменим младите лекари с вносни за 500 долара, той трябваше да бъде политически посечен на място. Вместо това получи подкрепа, с единственото уточнение, че бил просто "малко емоционален".

Само че неговото поведение е характерно за целия начин, по който действа ИТН - арогантно, надменно, необективно. Мнозина се питат по какво е експерт Тошко Йорданов, за да има правото да се изказва в здравна комисия и да дава акъл на висококвалифицирани специалисти? По какво е експерт, че да оценява бюджет и реакциите на бизнеса и браншовите организации?

Отговорът не е сложен. Но за ИТН не е и важен.

Въздух под налягане

Откакто партията излезе на политическата сцена, тя демонстрира единствено това - арогантност и недиалогичност. А "суверенът" ѝ гласува доверие, защото реши, че всички приказки през годините за чест, достойнство и нормалност, могат да изкристализират в решителни действия, които да тласнат страната в правилна посока.

Уви.

На първите избори през 2021 г. Слави влезе с летящ старт в Народното събрание като втора политическа сила. И върна мандата. Хората си казаха, че може би изчаква да има пълна легитимност, за да приложи на практика всичките си обещания. И на следващите избори го направиха първи.

И тогава лъсна всичко. И стана ясно колко той няма намерение да се занимава с никой друг, освен със себе си. От спокойния и защитен ефир на своята телевизия Слави обявяваше, променяше и оттегляше кабинети без да ги съгласува с никого и без да се интересува от преговори с никого. Тропна по масата и каза на всички "Това е моят кабинет, ако искате - подкрепяйте". И никой не поиска. За първи път на политическата сцена беше излязал някой, който толкова високомерно заяви, че няма да прави никакви компромиси, няма да подписва никакви споразумения и няма да води никакви разговори.

И "суверенът" видя, че той е въздух под налягане. Че на него не може да се разчита и че няма нужния капацитет, за да завърти правилно и ефективно сложното колело на държавното управление.

Напомня ли ви на някой? На слона в стъкларския магазин като че ли...

Е, време е Слави да се сблъска с реалността. На гребена на вълната той показа политическа немощ, неадекватност и агресия. И хората го пратиха в девета глуха. Явно не си е взел поука обаче. Държавата не е селска кръчма, в която всички мълчим, докато той тропа по масата и държи речи за това колко сме тъпи. Не е и шоуто му, в което да ръкопляскаме, когато надписът "Applause" светне. Да бъде така добър, ако не може да помогне с нещо, да престане да пречи. Защото на тази маса тропаме само ние.

Автор: Десислава Любомирова