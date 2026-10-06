Скандалът с мантинелите ескалира: ДПС иска изслушване на Демерджиев, Донев и Шишков

Парламентарната група на ДПС внесе повторно искане в Народното събрание за изслушване на трима министри – вътрешния Иван Демерджиев, финансовия Гълъб Донев и регионалния Иван Шишков. Поводът са скандалните разкрития около доставки и монтаж на мантинели и връзката им с полетите на Делян Пеевски.

От ДПС настояват министър Демерджиев да даде конкретни отговори за твърденията си относно полетите на лидера на движението Делян Пеевски и предполагаемите плащания от фирми за мантинели, свързани с тях. Финансовият министър Гълъб Донев ще трябва да обясни въпросната „магическа формула“, чрез която към същата фирма са били изплатени милиони.

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Към регионалния министър Иван Шишков пък е отправен въпрос имало ли е управленски натиск върху бившия директор на „Автомагистрали“ за монтаж на мантинели без договор, довел до скорошната му оставка.

Миналата седмица от ДПС внесоха официален сигнал в прокуратурата. Той е по повод цялата схема около доставките на пътищата, както и разкритията за евентуални зависимости на съветник на премиера Румен Радев с фирмата монополист в бранша.