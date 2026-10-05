Войната в Иран::

Божков проговори за самолета, с който е летял Пеевски: Продадох го на братята Папазки

05 октомври 2026, 0:16 часа 1059 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж на Actualno.com
Божков проговори за самолета, с който е летял Пеевски: Продадох го на братята Папазки

Бизнесменът Васил Божков направи ново разкритие около частния самолет, използван от Делян Пеевски. В интервю пред Мария Цънцарова в "Извън ефир" Божков заяви, че неговият предишен частен самолет е бил продаден на братята Валтер и Георги Папазки, а впоследствие в него е летял Пеевски. Думите му идват на фона на продължаващата от месеци сага около частните полети на санкционирания по "Магнитски" олигарх и проверките на МВР за собствеността и финансирането им.

Божков: "Самолетът, в който се е возил Пеевски, го продадох на братята Папазки"

На въпрос дали е давал частния си самолет на Пеевски, Божков отговори отрицателно. "Не. Предишният ми самолет го продадох на братята Валтер и Георги Папазки. В този самолет се е возил Пеевски. Аз го продавам на братята Папазки. Той е станал тяхна собственост. Те на кой са го давали да лети, това си е лично техен проблем. Аз нямам нищо общо, след като самолетът вече не е бил мой", заяви Божков.

Още: Васил Божков избухна срещу Наско Сираков и предупреди Бостанджиев: "Подарих му клуба, мога да си поискам 10 млн. евро"

Васил Божков

МВР вече свърза полетите с фамилията Папазки

По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев обяви в Народното събрание, че МВР проверява частните полети на Пеевски, включително кой ги е финансирал и с кого е пътувал. Тогава Демерджиев посочи и връзка между авиопревозвача и фамилията Папазки. По думите му дружеството се свързва с Красимира Каменова, която има дете от Георги Папазки - брат на Валтер Папазки.

МВР обяви още, че проверява дали самолетът, използван продължително от Пеевски, фактически не е негов, както и произхода на средствата за частните полети.

Още: Прокуратурата "крие" доказателства и "фабрикува" нови: Божков посочи име на известен магистрат, заговори за Борисов и "Магнитски" (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Васил Божков Делян Пеевски Валтер Папазки
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес