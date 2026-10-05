Божков проговори за самолета, с който е летял Пеевски: Продадох го на братята Папазки

Бизнесменът Васил Божков направи ново разкритие около частния самолет, използван от Делян Пеевски. В интервю пред Мария Цънцарова в "Извън ефир" Божков заяви, че неговият предишен частен самолет е бил продаден на братята Валтер и Георги Папазки, а впоследствие в него е летял Пеевски. Думите му идват на фона на продължаващата от месеци сага около частните полети на санкционирания по "Магнитски" олигарх и проверките на МВР за собствеността и финансирането им.

Божков: "Самолетът, в който се е возил Пеевски, го продадох на братята Папазки"

На въпрос дали е давал частния си самолет на Пеевски, Божков отговори отрицателно. "Не. Предишният ми самолет го продадох на братята Валтер и Георги Папазки. В този самолет се е возил Пеевски. Аз го продавам на братята Папазки. Той е станал тяхна собственост. Те на кой са го давали да лети, това си е лично техен проблем. Аз нямам нищо общо, след като самолетът вече не е бил мой", заяви Божков.

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МВР вече свърза полетите с фамилията Папазки

По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев обяви в Народното събрание, че МВР проверява частните полети на Пеевски, включително кой ги е финансирал и с кого е пътувал. Тогава Демерджиев посочи и връзка между авиопревозвача и фамилията Папазки. По думите му дружеството се свързва с Красимира Каменова, която има дете от Георги Папазки - брат на Валтер Папазки.

МВР обяви още, че проверява дали самолетът, използван продължително от Пеевски, фактически не е негов, както и произхода на средствата за частните полети.

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