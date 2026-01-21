Сканиращи машини за вота: Според „Сиела“ няма достатъчно време за осигуряването им

Няма време да бъдат поръчани и докарани в страната новите сканиращи устройства за предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това казаха за bTV от фирма „Сиела“, осигуряваща досега машините за вота у нас. По думите им няма време и да се научим да гласуваме с новите машини. Според някои експерти обаче можем да вземем такива сканиращи устройства втора ръка.

Общо 13 000 машини са необходими за изборите тази пролет, обясниха от „Сиела“. Засега не е ясно ще се прави ли обществена поръчка, кой ще ги обследва и как ще се доставят. Време е необходимо и за обучение на хората в секциите и на избирателите. Остава една възможност – за взимане на машини втора ръка.

„Чувам да се вземат и под наем. Не знам как се взема нещо под наем. Доколкото знам от колегите, с които работим и са производители на тези машини канадски, отпаднала им е необходимостта от тях да се ползват - не знам бракувани ли са, какви са, доколкото знам това са единственият брой голям необходими машини, които могат да се появят в България“, коментира Стефан Митков, мениджър в „Сиела“.

Такива машини са използват в Съединените щати отдавна, но там изборите се правят по друг начин и хартията е съвсем различна. По друг начин стои и въпросът с тайната на вота. Според експерти технически по-добри са машините, с които вече сме гласували.

