Сканиращи устройства или машините - принтери: Пеевски за Изборния кодекс

15 януари 2026, 14:49 часа 346 прочитания 2 коментара
Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски поиска да има сканиращи американски машини за изборите, а ако това не може да се направи, да остане сегашният вариант -с машините като принтери и хартия. "Изборите няма да позволим да се откраднат", заяви Пеевски пред медиите в парламента във връзка с предлоенията за промени в изборното законодателство, които се разглеждат в навечерието на предсрочните парламентарни избори в България. 

Междувременно за тези сканиращи машини настоя и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във вчерашния ден, докато от опозицията в лицето на ПП-ДБ настояват за 100% машинно гласуване в страната. 

Според Пеевски обаче днес важна тема е за влиянието на Сроос в България. "Докато не изчистим темата с Джордж Сорос, Алекс Сорос и Иво Прокопиев България винаги ще буксува", смята още Пеевски и продължи, говорейки за "зловредните влияния" и за "семейство, което на практика през определени партии притежава България".

Закриването на КПК

Пеевски се обяви за тотално закриване на Антикорупционната комисия и я определи като бухалка. 

"Ние сме за пълно закриване на тази комисия с никакво пренасяне на никакви функции. Този тумор трябва да бъде изрязан", каза Пеевски. Думите му дойдоха във връзка със сходното предложение на ГЕРБ, които освен закриване на комисията - искат прехвърляне на част от функциите на комисията към други органи. 

Третият мандат

Пеевски коментира само с една единствена дума решението на президента Румен Радев да връчи третия мандат на АПС на Ахмед Доган. Той възкликна като за сватба, казвайки: "Горчиво". ОЩЕ: "Силен сигнал срещу Пеевски": Асен Василев за третия мандат и АПС

Деница Китанова
