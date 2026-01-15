Спорт:

15 януари 2026, 17:03 часа 303 прочитания 0 коментара
Документалният филм "Боряна срещу Гераците" на голям екран от 23 януари

Искате ли да разберете кой е певецът на българското село? И кой е майсторът на късия разказ? Искате ли да открехнете завесата зад един от най-големите интелектуални скандали за времето си, случил се между двамата велики български писатели - Елин Пелин и Йордан Йовков?

Новият български документален филм на режисьора Станислав Дончев и сценаристите Теодора Стоилова-Дончева и Митко Новков – "Боряна срещу Гераците", показва приликите между Елин Пелин и Йордан Йовков, но и разликите между тях, говорейки на езика на учениците. Това е филм, който разбива ученическото клише, за да представи тези харесвани български писатели на разбираем за учениците език.

В съзнанието на младото поколение обаче и за двамата обикновено се мисли в скучни клишета. Но това е документален филм, който помага за преосмисляне на познатото значение за тези автори или поне има амбицията да раздвижи тривиалните представи за тях.

"Боряна срещу Гераците" можете да гледате в избрани кина от 23 януари в следните градове: София, Варна, Пловдив, Добрич, Разград, Търговище, Шумен, Тервел, Кюстендил. Разпространява на кино: Динамик артс.

Яна Баярова
