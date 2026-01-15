Някои министерства са излишни: Плановете на ПП, ако вземе властта

От "Продължаваме промяната" ще искат драстично намаляване на министерствата в бюджета за 2026 г. и ще го прокарат, ако имат 121 депутати. Това стана ясно от думите на лидера на партията Асен Василев пред медиите в парламента. Той обясни, че това не е направено по време на сглобката, защото са били в коалиция, а в коалиция е много трудно да се правят такива реформи.

Индексацията на заплатите в държавния сектор

Бившият финансов министър коментира и индексацията на заплатите в държавния сектор и напомни, че в удължителния закон за бюджета е записано, че възнагражденията трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация.

"Данните са за 5% инфлация, измерена по българския индекс. Това е доста високо, тъй като е два пъти по-високо от инфлацита, която оставих като финансов министър. Тръгвайки си април 2024 г., тя беше 2.3%, а не 5%. Така или иначе означава, че всички доходи в бюджетния сектор трябва да бъдат индексирани с 5%, а от там нататък като се приеме и бюджета за 2026 г. вече ще се направи подобна политика", добави още Василев (първоначално в изявлението си той изнесе данни за 5,2%, но впоследствие от пресцентъра на ПП коригираха данните на 5% и се извиниха за неточността, представяйки я за техническа неточност - бел.ред.).

На какво се дължи инфлацията?

Василев коментира и въпроса на какво се дължи инфлацията, като уточни, че един от компонентите й е свързан с драматично увеличение на цените на електроенергията за бита. "През 2025 г. те се вдигнаха повече, отколкото за 2022, 2023 и 2024 г. взети заедно.

Друг компонент според Василев е увеличението на цената на водата. ОЩЕ: Минималната работна заплата става 620 евро, влизаме в годината с удължен бюджет