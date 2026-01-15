Любопитно:

Някои министерства са излишни: Плановете на ПП, ако вземе властта

15 януари 2026, 14:13 часа 332 прочитания 0 коментара
Някои министерства са излишни: Плановете на ПП, ако вземе властта

От "Продължаваме промяната" ще искат драстично намаляване на министерствата в бюджета за 2026 г. и ще го прокарат, ако имат 121 депутати. Това стана ясно от думите на лидера на партията Асен Василев пред медиите в парламента. Той обясни, че това не е направено по време на сглобката, защото са били в коалиция, а в коалиция е много трудно да се правят такива реформи. 

Индексацията на заплатите в държавния сектор

Бившият финансов министър коментира и индексацията на заплатите в държавния сектор и напомни, че в удължителния закон за бюджета е записано, че възнагражденията трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация.

"Данните са за 5% инфлация, измерена по българския индекс. Това е доста високо, тъй като е два пъти по-високо от инфлацита, която оставих като финансов министър. Тръгвайки си април 2024 г., тя беше 2.3%, а не 5%. Така или иначе означава, че всички доходи в бюджетния сектор трябва да бъдат индексирани с 5%, а от там нататък като се приеме и бюджета за 2026 г. вече ще се направи подобна политика", добави още Василев (първоначално в изявлението си той изнесе данни за 5,2%, но впоследствие от пресцентъра на ПП коригираха данните на 5% и се извиниха за неточността, представяйки я за техническа неточност - бел.ред.).

На какво се дължи инфлацията?

Василев коментира и въпроса на какво се дължи инфлацията, като уточни, че един от компонентите й е свързан с драматично увеличение на цените на електроенергията за бита. "През 2025 г. те се вдигнаха повече, отколкото за 2022, 2023 и 2024 г. взети заедно.

Друг компонент според Василев е увеличението на цената на водата. ОЩЕ: Минималната работна заплата става 620 евро, влизаме в годината с удължен бюджет

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Инфлация Асен Василев Продължаваме промяната удължителен бюджет Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес