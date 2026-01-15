Любопитно:

К-поп и барабани сближиха държави с различия пред погледа на съвременните диктатори (ВИДЕО)

15 януари 2026, 16:58 часа
Сюрреалистично дуо на барабани между двама източноазиатски световни лидери взриви интернет и насочи вниманието към дипломатическите отношения между Япония и Южна Корея. Облечени в еднакви сини костюми, южнокорейският президент И Дже-мьон и японският премиер Санае Такаичи свириха на барабани в ритъма на K-pop хитове, сред които Dynamite на BTS и Golden от хитовия филм "KPop Demon Hunters". Интересното е, че първата жена премиер на Япония в миналото е била барабанист в хевиметъл група.

Изпълнението между двамата бе финалът на официалното посещение на И Дже-мьон в Япония тази седмица. То е и част от дипломатическите усилия на Сеул - Южна Корея е в напрегнати отношения с Токио, но споделят съюзнически договор за сигурност.

По време на посещението на И Дже-мьон в Нара, родния град на Такаичи, той подари на японския премиер комплект барабани. Двамата лидери също така си размениха подписани барабанни палки след изпълнението си.

Кадри от джем сешъна доведоха до похвали за двамата лидери в социалните мрежи. „Музиката, изглежда, има силата да свързва сърцата на по-дълбоко ниво, отколкото думите някога биха могли“, пише потребител в X на корейски. „Такива обмени може да са тихи, но със сигурност ще помогнат за напредъка на отношенията между Корея и Япония".

„И Корея, и Япония са изправени пред трудни ситуации, но ако успеем да се срещнем по средата, искрено вярвам, че нещата ще се развият в положителна посока", пише пък потребител на японски език.

Болезнено партньорство

Отдавна съществуват болезнени точки между двете съседни държави, включително исторически недоволства от японското колониално управление и териториални спорове. Но и двете страни са съюзници на САЩ и работят заедно, за да противодействат на нарастващата агресия на Китай в региона и на постоянната заплаха от Северна Корея.

Във вторник Такаичи заяви, че сътрудничеството между Япония, Южна Корея и САЩ става все по-важно на фона на засиленото напрежение в „стратегическата среда” на региона.

И Дже-мьон и Такаичи също се споразумяха да засилят икономическото сътрудничество – обещание, което идва в момент, когато Китай затяга износа на редкоземни елементи и стоки с двойна употреба към Япония.

Дипломатът И Дже-мьон не може да се помири само с Ким Чен Ун

Няколко дни преди да се появи във видеото с Такаичи, южнокорейският президент се срещна в Пекин с китайския си колега Си Дзинпин, с когото си направи селфита с китайски смартфон. През октомври миналата година той ласкаеше американския президент Доналд Тръмп с голяма златна корона. Всичко това, изглежда, го прави наистина умел дипломат: Тръмп получи корона на велико корейско кралство, но чу и възгласи "Махай се!" (ВИДЕО).

Снимка: Lee Jae Myung, X.com

Единственият лидер, когото И Дже-мьон не е успял да очарова, е Ким Чен Ун. Пхенян отхвърли предложенията му за мир и не прояви интерес към помирение. Тази седмица Северна Корея поиска извинение от Сеул, след като обвини южнокорейците, че пращат безпилотни самолети за наблюдение над севернокорейска територия.

Издигането на И Дже-мьон до президент на Южна Корея предизвика тревога в Токио и Вашингтон. Сравнително неизвестен извън собствената си страна по това време, той имаше репутация на подстрекател, симпатизиращ на социалистическите икономически каузи. САЩ се опасяваха, че Южна Корея ще се обърне към Китай, най-големия ѝ търговски партньор.

Япония, от своя страна, се опасяваше от повторение на спора от 2019 г., когато Южна Корея заплаши да се оттегли от споразумението за обмен на разузнавателна информация, след като Токио затегна износа си към страната. Този конфликт избухна, след като южнокорейски съд разпореди на японски компании да изплатят обезщетения на оцелелите от японския принудителен труд по време на войната - въпрос, който Япония сега счита за решен, пише BBC.

Откакто пое поста обаче, И Дже-мьон върви по дипломатическо въже между големите сили в региона, от САЩ до Китай и сега - Япония. Дипломатическите усилия на Сеул и Токио са като музикален дует, каза южнокорейският президент.

„Макар и да имаше леко разминаване във времето, споделяхме намерението да намерим един и същ ритъм“, написа той. „В същия дух ще продължим да градим заедно, с едно сърце, ориентирани към бъдещето отношения между Корея и Япония".

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
