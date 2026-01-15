К-поп и барабани сближиха държави с различия пред погледа на съвременните диктатори (ВИДЕО)

Сюрреалистично дуо на барабани между двама източноазиатски световни лидери взриви интернет и насочи вниманието към дипломатическите отношения между Япония и Южна Корея. Облечени в еднакви сини костюми, южнокорейският президент И Дже-мьон и японският премиер Санае Такаичи свириха на барабани в ритъма на K-pop хитове, сред които Dynamite на BTS и Golden от хитовия филм "KPop Demon Hunters". Интересното е, че първата жена премиер на Япония в миналото е била барабанист в хевиметъл група.

각자의 박자 위에 공동의 화음을 더했던 다카이치 총리(@takaichi_sanae)님과의 합주.

처음엔 조금 어색했지만, 두드릴수록 소리는 하나로 모였습니다.



드럼 연주는 오래전부터 품어온 로망이었기에, 세심하게 배려해 주신 총리님의 마음이 더욱 감사했던 시간입니다.



총리님 덕분에 음악을 통해… pic.twitter.com/TVKhi2JBhA — 이재명 (@Jaemyung_Lee) January 13, 2026

Изпълнението между двамата бе финалът на официалното посещение на И Дже-мьон в Япония тази седмица. То е и част от дипломатическите усилия на Сеул - Южна Корея е в напрегнати отношения с Токио, но споделят съюзнически договор за сигурност.

По време на посещението на И Дже-мьон в Нара, родния град на Такаичи, той подари на японския премиер комплект барабани. Двамата лидери също така си размениха подписани барабанни палки след изпълнението си.

어설프지만, 그래서 더 잘 어울렸던 다카이치 총리님과의 합주^^

슬쩍 숟가락 하나 얹어봤지만 역시 프로의 실력은 다르더군요.



박자는 조금 달라도 리듬 맞추려는 마음은 같았던 것처럼, 미래지향적 한일 관계도 한 마음으로 만들어가겠습니다. pic.twitter.com/pRY5jCjSl4 — 이재명 (@Jaemyung_Lee) January 13, 2026

Кадри от джем сешъна доведоха до похвали за двамата лидери в социалните мрежи. „Музиката, изглежда, има силата да свързва сърцата на по-дълбоко ниво, отколкото думите някога биха могли“, пише потребител в X на корейски. „Такива обмени може да са тихи, но със сигурност ще помогнат за напредъка на отношенията между Корея и Япония".

„И Корея, и Япония са изправени пред трудни ситуации, но ако успеем да се срещнем по средата, искрено вярвам, че нещата ще се развият в положителна посока", пише пък потребител на японски език.

Болезнено партньорство

Отдавна съществуват болезнени точки между двете съседни държави, включително исторически недоволства от японското колониално управление и териториални спорове. Но и двете страни са съюзници на САЩ и работят заедно, за да противодействат на нарастващата агресия на Китай в региона и на постоянната заплаха от Северна Корея.

Във вторник Такаичи заяви, че сътрудничеството между Япония, Южна Корея и САЩ става все по-важно на фона на засиленото напрежение в „стратегическата среда” на региона.

И Дже-мьон и Такаичи също се споразумяха да засилят икономическото сътрудничество – обещание, което идва в момент, когато Китай затяга износа на редкоземни елементи и стоки с двойна употреба към Япония.

Дипломатът И Дже-мьон не може да се помири само с Ким Чен Ун

Няколко дни преди да се появи във видеото с Такаичи, южнокорейският президент се срещна в Пекин с китайския си колега Си Дзинпин, с когото си направи селфита с китайски смартфон. През октомври миналата година той ласкаеше американския президент Доналд Тръмп с голяма златна корона. Всичко това, изглежда, го прави наистина умел дипломат: Тръмп получи корона на велико корейско кралство, но чу и възгласи "Махай се!" (ВИДЕО).

Единственият лидер, когото И Дже-мьон не е успял да очарова, е Ким Чен Ун. Пхенян отхвърли предложенията му за мир и не прояви интерес към помирение. Тази седмица Северна Корея поиска извинение от Сеул, след като обвини южнокорейците, че пращат безпилотни самолети за наблюдение над севернокорейска територия.

Издигането на И Дже-мьон до президент на Южна Корея предизвика тревога в Токио и Вашингтон. Сравнително неизвестен извън собствената си страна по това време, той имаше репутация на подстрекател, симпатизиращ на социалистическите икономически каузи. САЩ се опасяваха, че Южна Корея ще се обърне към Китай, най-големия ѝ търговски партньор.

Япония, от своя страна, се опасяваше от повторение на спора от 2019 г., когато Южна Корея заплаши да се оттегли от споразумението за обмен на разузнавателна информация, след като Токио затегна износа си към страната. Този конфликт избухна, след като южнокорейски съд разпореди на японски компании да изплатят обезщетения на оцелелите от японския принудителен труд по време на войната - въпрос, който Япония сега счита за решен, пише BBC.

Откакто пое поста обаче, И Дже-мьон върви по дипломатическо въже между големите сили в региона, от САЩ до Китай и сега - Япония. Дипломатическите усилия на Сеул и Токио са като музикален дует, каза южнокорейският президент.

„Макар и да имаше леко разминаване във времето, споделяхме намерението да намерим един и същ ритъм“, написа той. „В същия дух ще продължим да градим заедно, с едно сърце, ориентирани към бъдещето отношения между Корея и Япония".