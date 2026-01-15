Поляците никога няма да изоставят беларусите по пътя им към свободата: Президентът Навроцки

Полша ще остане непоколебима в подкрепата си за беларусите, борещи се за независимост. Това каза полският президент Карол Навроцки пред лидера на беларуската опозиция Светлана Тихановска. Той се срещна с нея и представители на беларуската диаспора на прием в двореца "Белведер" във Варшава.

Навроцки подчерта, че народът на Полша, който дълбоко цени свободата, независимостта и суверенитета, се стреми да демонстрира подобни ценности и към своите приятели. "Бих искал да благодаря на всички свободни беларуси за упоритостта им по този труден път, който изисква огромни жертви", каза Навроцки пред присъстващите, потвърждавайки ангажимента си да подкрепя усилията за освобождаване на търсещите свобода беларуси, държавни в затвора от режима на президента Александър Лукашенко, цитира го полската новинарска агенция ПАП.

"Вие се намирате на дълъг път към свободата и Полша никога няма да ви остави сами по този път", каза Навроцки.

Тихановска от своя страна заяви, че за беларусите Полша е олицетворение на сила, свобода и независимост, държава, която служи на своите граждани, а не на чужда империя. "Това е точно Беларус, която искам да видя", заключи тя.

Според беларуската опозиция и организации за правата на човека, в Беларус все още има около 1300 политически затворници. Много от тях бяха арестувани след масовите протести срещу официалните резултати от президентските избори през 2020 г., които според опозицията и международните наблюдатели са били манипулирани.

