България е с една от най-ниските цени на тока в цяла Европа, твърди енергийният министър

15 януари 2026, 17:14 часа 310 прочитания 1 коментар
България е сред държавите с най-евтина електроенергия за битовите потребители в цяла Европа, каза енергийният министър в оставка Жечо Станков пред журналисти в Стара Загора. По думите му това се дължало на последователната политика на кабинета в оставка, който падна от власт след многохилядните протести в цялата страна през декември.

Станков посочи още, че увеличението на цената на електроенергията за битовите потребители при управлението на настоящото правителство е едва 2,58%, което е в рамките на нормалния регулаторен цикъл и е насочено към необходимите инвестиции в сектора, гарантиращи сигурност на доставките, модернизация на мрежата и качествено заплащане и условия на труд за служителите.

Изявлението на министъра е по повод твърдения на Асен Василев, че инфлацията на територията на страната се дължи на поскъпване на цената на електроенергията за битовите потребители, наложено от настоящото правителство. "Данните обаче показват обратното, а именно че по време на правителството, в което фигурира Асен Василев, увеличението е с 12,2%", отбеляза министър Станков, макар повишените цени тогава да нямат общо конкретно с политиката на финансовия министър Василев по онова време.

Снимка: iStock

Станков коментира и "дългосрочно нанесените щети, които щяха да имат негативно отражение върху българските потребители", както се изразяват от прессцентъра на енергийното министерство. "Асен Василев договори в Плана за възстановяване и устойчивост всички битови потребители да плащат висока цена на тока от 1 юли 2025 г., но тази либерализация беше отменена безсрочно, именно с усилията на настоящето правителство", заяви министър Станков. По думите му, ако това решение не беше взето, сметките за електроенергия през месец декември за всички български домакинства щяха да бъдат с 61% по-високи, твърди той.

Министър Станков каза, че от началото на работата на настоящото правителство са били насочени значителни финансови средства в подкрепа на българските потребители, включително чрез програмата за инсталиране на фотоволтаични системи на покривите на жилищни сгради за граждани. Създаден е и нов фонд за декарбонизация, чиято основна цел е започване на програми за саниране на еднофамилните жилищни сгради. Тези мерки ще доведат до значително намаляване на разходите за електроенергия за българските домакинства в дългосрочен план, твърдят още от енергийното министерство.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Електроенергия цена на тока Жечо Станков
