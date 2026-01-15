На комисия: С дебат за игралните автомати депутатите отхвърлиха 100% машинно гласуване

Правната комисия в парламента отхвърли законопроекта на ПП-ДБ за въвеждане на 100% машинно гласуване. "За" законопроекта гласуваха 6 народни представители, "против" - 7 и "въздржали се" - 7, с което той беше отхвърлен. Вносителите смятат, че с връщането на изцяло машинния вот се цели осигуряване на по-висока степен на точност, сигурност и последимост на вота, както и да се гарантира равнопоставеност на участниците в изборния процес.

Изключенията

От ПП-ДБ запазваха изключенията за машинното гласуване в законопроекта си. Такова нямаше да има в секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за социални услуги.

От ПП-ДБ предлагаха машинен вот да не се произвежда в избирателни секции в плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заяваления за гласуване. Такива са разпроедбите и в сега действащото изборно законодателство.

Прагът за машинно гласуване

Дискусия се заформи и защо от ПП-ДБ са избрали машинен вот да има в секциите с над 300 души. Надежда Йорданова поясни, че това вече е правено на предходни избори, а сега няма много време до вота. ОЩЕ: Могат ли да бъдат хакнати машините: ЦИК няма да даде на никой да се опита

"В последните четири избора, които се провеждат при сходно законодателство, каквото имаме и в момента, гласуващите в секции под 300 избиратели са между 11 и 13%", обясни Цветозар Томов от ЦИК, но добави, че броят на секциите е по-голям.

Ето защо от проруската партия "Възраждане" посочиха, че става въпрос за 3000 секции, където ще се запази гласуването с хартия и там има риск от евентуална манипулация. За тях в тези секции не е редно да остане хартиеното гласуване и затова ще се въздържат от подкрепа на законопроекта на ПП-ДБ.

От ПП-ДБ отвърнаха пък, че „Възраждане“ искат принтери във всички секции, а не истинско машинно гласуване, докато от проруската партия обърнаха внимание, че ПП-ДБ не предлагат 100% машинен вот.

Могат ли да бъдат хакнати машините: ЦИК няма да даде на никой да се опита

В дискусията и се включи и председателят на ЦИК Камелия Нейкова, като тя коментира днешния призив на лидера на „Да, България“ да се организира публично тестване на машините за гласуване и който твърди, че може да ги манипулира - да отиде и да го покаже.

„С Божидар Божанов в качеството му на министър на електронното управление сме работили много пъти, включително сме приемали правила относно прозрачността и сигурността в изборния процес и конкретно машинното гласуване. Няма как ЦИК като държавен орган да даде машини на експерти, които не вярват на машинното гласуване, да правят опити да ги хакват. Държавно имущество няма как да се руши, за да се докаже на невярващите, че машините могат да работят“, добави Нейкова. Тя посочи, че ЦИК не отказва да се извършва проверка на сигурността, но по думите това не може да се случи по този начин. ОЩЕ: Правна комисия за ИК този път започна: Появи се изненадващо искане от опозицията

От своя страна другият лидер на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че не става дума за рушене на държавно имущество, а целта е да се демонстрира, че машините не могат да бъдат хакнати. Той обаче е наясно, че ЦИК има определени формални причини да не го направи.

По думите му това е важно за депутатите от ГЕРБ, които по думите му имат опит с игрални машини, да се убедят в надеждността на машините.

"Безогледната пропаганда" и експертите по игрални автомати

Според Надежда Йорданова от ПП-ДБ най-надеждно е машинното гласуване, докато Бранимир Балачев от ГЕРБ пък заяви, че ще се засъпи за правото за гласуване с хартиена бюлетина.

От ПП-ДБ обвиниха ГЕРБ в безогледна пропаганда. "Два избора преди това имаше хора, гласували с машини, но тъй като тази пропаганда се лееше в продължение на години, хората загубиха доверие", каза Божидар Божанов от "Да, България", подчертавайки, че "ала-бала" с машините няма.

От МЕЧ обявиха, че ще подкрепят законопроекта, като според тях през годините сме се нагледали на нарушения и превенцията на това е машинният вот.

МЕЧ също заговориха за експерти по игрални автомати, насочвайки обвиненията си към ГЕРБ, докато Бранимир Балачев му отговори, че „на игралните автомати софтуера е по-защитен“.

От своя страна Ивайло Мирчев уточни, че за разлика от игралните автомати, при машините няма как да има съотношение, тъй като се дава разписка за гласуването, за да може да се свери информацията.

"Не може да ме убедите, че машината има нещо общо с игрален автомат", каза депутатът от МЕЧ Христо Расташки и обърна внимание на сериозността на манипулацията на хартиената бюлетина.

Междувременно от Висшия адвокатски съвет призоваха да не се правят промени и да остане възможността за гласуване с хартия. Стоил Цицелков от Обществения съвет към ЦИК пък изрази становище, че технологията не е водеща за едни честни избори, а човешкият контрол. Според него обаче скенерите няма да решат проблемите, които имаме.