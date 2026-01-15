Ясни са имената на тримата номинирани за следващ български европрокурор

Ясни са имената на тримата най-добри кандидати за европейски прокурор от България. Това са Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков (по азбучен ред), като, според правосъдното министерство, тримата са се представили най-убедително и в най-голяма степен отговарят на изискванията за европейски прокурор.

В сряда комисията, ръководена от зам.-министъра на правосъдието Стоян Лазаров изслуша шестимата явили се кандидати за поста. По какъв начин обаче комисията е взела решение, не е публично известно, тъй като изслушванията на претендентите бяха пред камерите, но обсъжданията останаха при закрити врати.

Имената на тримата са изпратени на министъра на правосъдието Георги Георгиева, който ги внася за одобрение от Министерския съвет. След това трите кандидатури се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат. Очаква се новият мандат да започне в края на юли тази година.

Кои са претендентите?

Иначе процедурата по избор тече, докато настоящият български прокурор в колегиума на ръководената от Лаура Кьовеши европейска прокуратура Теодора Георгиева е отстранена от длъжност. Причината - срещу нея тече дисциплинарно производство.

Димитър Беличев в момента е ръководител на европейските делегирани прокурори в България. Той беше много близък с Георгиева и очакванията са да я "наследи" в Люксембург.

Михаела Райдовска също е делегиран прокурор в момента. Тя е наблюдаващият прокурор по делото срещу бившия варненски кмет от ГЕРБ Иван Портних. Ако Беличев в действителност бъде избран за европейски прокурор, вероятно Райдовска ще оглави българският офис на институцията, твърди "Сега".

Пламен Петков е зам.-шеф на Софийската районна прокуратура. През 2021 г. беше кандидат за делегиран европрокурор, но не беше избран. През 2022 г. беше кандидат за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Преди малко повече от година Петков беше изслушан от Прокурорската колегия на ВСС във връзка с проверката за връзки на магистрати с убития Мартин Божанов - Нотариуса. Тогава той потвърди, че Божанов и адвокат Велимир Атанасов са присъствали на коледно парти на СРП през 2021 г.