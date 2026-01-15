Канада: Наш гражданин загина от ръцете на иранските власти

Канада съобщи на 15 януари, че неѝн граждани е загинал в Иран, убит от местните сили за сигурност, потушаващи брутално протестите в страната. Това гласи изявление на външния министър на страната Анита Ананд. "Току-що научих, че канадски гражданин е загинал в Иран от ръцете на иранските власти. Нашите консулски служители са в контакт със семейството на жертвата в Канада и изразявам най-искрените си съболезнования към тях в този момент“, написа топ дипломатът на Отава в публикация в X.

„Мирните протести на иранския народ, който иска гласът му да бъде чут в лицето на репресиите и продължаващите нарушения на човешките права от страна на иранския режим, доведоха до това, че режимът грубо пренебрегна човешкия живот“, добави тя.

I have just learned that a Canadian citizen has died in Iran at the hands of the Iranian authorities. Our consular officials are in contact with the victim’s family in Canada and my deepest condolences are with them at this time. Peaceful protests by the Iranian people - asking… — Anita Anand (@AnitaAnandMP) January 15, 2026

Силите за сигурност атакуват протестиращи с ножове и огнестрелно оръжие

Междувременно излезе информация, че иранските сили за сигурност са атакували протестиращи с ножове и огнестрелно оръжие в северния град Чаместан по време на демонстрациите на 8 и 9 януари. Това съобщават местни източници на опозиционната телевизия Iran International. На тези две дати според канала е било извършено най-масовото убийство в историята на Иран - силите за сигурност са отнели живота на около 12 000 души. Според някои оценки броят на жертвите може да стига дори до 20 000.

Съобщенията сочат също, че силите за сигурност са стреляли с огнестрелно оръжие, като са целили редица протестиращи.

По време на демонстрациите на 9 януари в Чаместан около 26 тела са лежали на главната улица на града, твърдят местни източници.