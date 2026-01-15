Теменужка Петкова обяви с колко ще се увеличат заплатите от 2026 г.

Правителството в оставка ще предприеме необходимите действия и ще индексира еднократно заплатите на всички в бюджетния сектор с 5 на сто. Това съобщи на извънреден брифинг финансовият министър в оставка Теменужка Петкова. Тя посочи, че след отправено официално запитване до НСИ е станало ясно, че индексът на потребителските цени, съгласно националната методология към 31 декември 2025 г. е 5 на сто, а хармонизираният индекс на потребителските цени, по който се измерва инфлацията във всички държави в ЕС е 3,5 на сто.

Прилага се по-благоприятния за българските граждани режим

Правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани и ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5 на сто, посочи Петкова. Тя уточни, че темата ще бъде предмет на следващото заседание на Министерския съвет.

По-рано днес председателят на "Продължаваме промяната“ Асен Василев, който е и бивш финансов министър коментира индексацията на заплатите в държавния сектор и напомни, че в удължителния закон за бюджета е записано, че възнагражденията трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация.

"Данните са за 5 на сто инфлация, измерена по българския индекс. Това е доста високо, тъй като е два пъти по-високо от инфлацията, която оставих като финансов министър. Тръгвайки си април 2024 г., тя беше 2,3 на сто, а не 5 на сто. Така или иначе означава, че всички доходи в бюджетния сектор трябва да бъдат индексирани с 5 на сто", призова той.

"Аз само ще си позволя да ви припомня базата, от която тръгваме по отношение на инфлацията в периода, в който министър на финансите е г-н Асен Василев. Това е 2022 г., когато инфлацията, съгласно потребителските цени в България, е 16,9%. Инфлацията съгласно хармонизирания индекс на потребителските цени за 2022 г. е 14,3%", отговори му по-късно на брифинга Петкова.

"През 2025 г. спрямо 2024 г. ръстът на минималната работна заплата е 15,4%, а на средната работна заплата е 11,8%. Така че не може да се говори по никакъв начин за някакво обедняване на българските граждани", добави финансовият министър.