Теменужка Петкова обяви с колко ще се увеличат заплатите от 2026 г.

15 януари 2026, 16:36 часа 411 прочитания 0 коментара
Теменужка Петкова обяви с колко ще се увеличат заплатите от 2026 г.

Правителството в оставка ще предприеме необходимите действия и ще индексира еднократно заплатите на всички в бюджетния сектор с 5 на сто. Това съобщи на извънреден брифинг финансовият министър в оставка Теменужка Петкова. Тя посочи, че след отправено официално запитване до НСИ е станало ясно, че индексът на потребителските цени, съгласно националната методология към 31 декември 2025 г. е 5 на сто, а хармонизираният индекс на потребителските цени, по който се измерва инфлацията във всички държави в ЕС е 3,5 на сто.

Прилага се по-благоприятния за българските граждани режим

Правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани и ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5 на сто, посочи Петкова. Тя уточни, че темата ще бъде предмет на следващото заседание на Министерския съвет.

По-рано днес председателят на "Продължаваме промяната“ Асен Василев, който е и бивш финансов министър коментира  индексацията на заплатите в държавния сектор и напомни, че в удължителния закон за бюджета е записано, че възнагражденията трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация.

"Данните са за 5 на сто инфлация, измерена по българския индекс. Това е доста високо, тъй като е два пъти по-високо от инфлацията, която оставих като финансов министър. Тръгвайки си април 2024 г., тя беше 2,3 на сто, а не 5 на сто. Така или иначе означава, че всички доходи в бюджетния сектор трябва да бъдат индексирани с 5 на сто", призова той.

"Аз само ще си позволя да ви припомня базата, от която тръгваме по отношение на инфлацията в периода, в който министър на финансите е г-н Асен Василев. Това е 2022 г., когато инфлацията, съгласно потребителските цени в България, е 16,9%. Инфлацията съгласно хармонизирания индекс на потребителските цени за 2022 г. е 14,3%", отговори му по-късно на брифинга Петкова.

"През 2025 г. спрямо 2024 г. ръстът на минималната работна заплата е 15,4%, а на средната работна заплата е 11,8%. Така че не може да се говори по никакъв начин за някакво обедняване на българските граждани", добави финансовият министър.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Инфлация Заплати заплата Асен Василев Теменужка Петкова
