"Силен сигнал срещу Пеевски": Асен Василев за третия мандат и АПС

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев разтълкува решението на президента да връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на Алианса за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган. "Аз мисля, че това е много силен и ясен сигнал на президента срещу Пеевски и "Новото начало", коментира пред медиите в парламента лидерът на опозиционната партия, която е част от ПП-ДБ.

Третият мандат

До третия мандат се стигна след като първите два бяха върнати веднага от ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

Решението на президента за третия мандат беше изнедващо, защото досега не е подходжал към този мандат по този начин.

То обаче срещна критиката както от страна на МЕЧ, така и от страна на проруската партия "Възраждане".

Какво ще правят АПС с мандата?

По-рано през деня хората на Ахмед Доган в парламента отговориха загадъчно на въпроса какво ще правят с третия мандат, който по-рано през деня президентът обяви, че ще връчи именно на тях, което беше изненадващ ход от страна на държавния глава. "Предстои, имайки предвид спецификата на третия мандат, заседание на парламентарната група и структурите, с които ще обсъдим. Ще излезем с най-правилното решение", беше точният отговор на председателя на парламентарната група на АПС Хайри Садъков пред медиите в парламента. ОЩЕ: АПС отговориха загадъчно какво ще правят с третия мандат