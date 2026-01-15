АПС отговориха загадъчно какво ще правят с третия мандат

Хората на Ахмед Доган в парламента отговориха загадъчно на въпроса какво ще правят с третия мандат, който по-рано през деня президентът обяви, че ще връчи именно на тях, което беше изненадващ ход от страна на държавния глава. "Предстои, имайки предвид спецификата на третия мандат, заседание на парламентарната група и структурите, с които ще обсъдим. Ще излезем с най-правилното решение", беше точният отговор на председателя на парламентарната група на АПС Хайри Садъков пред медиите в парламента.

Ето как тълкуват решението на президента

Хората на Доган приемат връчването на третия мандат като "чувствителна оценка за своите последвателни усилия в рамките на 51-ото Народно събрание за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността, на институционалното единство и сила на държавата".

"Позволете ми да изкажа нашата положителна оценка, благодарност към президента за решението му да връчи третия проучвателен мандат на ПГ на АПС", каза Садъков.

АПС в 51-ия парламент

Припомняме, че първоначално от Алианса за права и свободи подкрепяха правителството на Росен Желязков, но не бяха част от Съвместното управление.

По-късно обаче те изоставиха управляващите и се наложи те да бъдат подкрепяни от "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски.

В началото на 51-ия парламент от Алианса за права и свободи се казваха ДПС-ДПС и се състояха от 19 народни представители, но впоследствие ги напуснаха Джевдет Чакъров, Марио Рангелов, Мюмюн Мюмюн и Ваня Василева, които станаха независими. Така групата им намаля на 15 депутати.

Наложи се обаче да си променят името след като загубиха битката за ДПС.