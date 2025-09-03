След ударните назначения в регулаторите: Депутатите със задача да бетонират още партийни кадри

В началото на поредната пленарна сесия депутатите отново изостават с избора на десетки длъжности в различни държавни регулаторни органи и комисии, чиито състави очакват попълването си. В началото на първото заседание за есенния политически сезон председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова изчете списъка с длъжностите, за които следва парламентът да произведе избор.
Органите с изтекъл мандат включват:
- главен инспектор и десетима инспектори в Инспектората към ВСС;
- трима членове на Надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол;
- членове на Агенцията за публичен надзор над регистрираните одитори;
- 11 членове за съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на парламента;
- председател, заместник и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК);
- председател на Икономическия и социалния съвет;
- член на Съвета за електронни медии;
- член на КЕВР в областта на ВиК.
Още: Без правила, но с влияние: Кои са невидимите хора в парламента?
И още редица органи с предсрочно прекратен мандат или все още изцяло неконституирани органи:
- заместник-омбудсман;
- трима членове на КПК;
- председател и шестима членове на Националния съвет за българите, живеещи извън България.
Снимка: БГНЕС
Още: "Независими експерти" = пунта мара: Българинът е убеден, че НС ще избере послушковци в регулаторите
Удрани назначения
Прави впечатление, че в първите девет месеца от работата на 51-ото Народно събрание явно депутатите ударно са успели да попълнят голяма част от вакантните постове в регулаторните органи. Припомняме, че в началото на декември Киселова представи същия списък с необходими избори за места, но тогава свободните позиции бяха 96, докато сега те са едва 43.
През пролетта управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-НН успя ударно да попълни редица ключови регулатори и държавни комисии като Фискалния съвет, Комисията за защита на досиетата, Комисията за защита на конкуренцията и др. Сред избора на кадри направиха впечатление множество добре познати партийни лица от близкото минало (Симеон Дянков, Росен Карадимов, Радомир Чолаков и други).
Още: "Защо се страхуват НПО-та да предлагат кандидати?": Експерт смята, че "мачът за регулаторите е свирен и има договорка"