След ударните назначения в регулаторите: Депутатите със задача да бетонират още партийни кадри

03 септември 2025, 10:49 часа 174 прочитания 0 коментара
В началото на поредната пленарна сесия депутатите отново изостават с избора на десетки длъжности в различни държавни регулаторни органи и комисии, чиито състави очакват попълването си. В началото на първото заседание за есенния политически сезон председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова изчете списъка с длъжностите, за които следва парламентът да произведе избор.

Органите с изтекъл мандат включват:

  • главен инспектор и десетима инспектори в Инспектората към ВСС;
  • трима членове на Надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол;
  • членове на Агенцията за публичен надзор над регистрираните одитори;
  • 11 членове за съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на парламента;
  • председател, заместник и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК);
  • председател на Икономическия и социалния съвет;
  • член на Съвета за електронни медии;
  • член на КЕВР в областта на ВиК.

И още редица органи с предсрочно прекратен мандат или все още изцяло неконституирани органи:

  • заместник-омбудсман;
  • трима членове на КПК;
  • председател и шестима членове на Националния съвет за българите, живеещи извън България.

Удрани назначения

Прави впечатление, че в първите девет месеца от работата на 51-ото Народно събрание явно депутатите ударно са успели да попълнят голяма част от вакантните постове в регулаторните органи. Припомняме, че в началото на декември Киселова представи същия списък с необходими избори за места, но тогава свободните позиции бяха 96, докато сега те са едва 43.

През пролетта управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-НН успя ударно да попълни редица ключови регулатори и държавни комисии като Фискалния съвет, Комисията за защита на досиетата, Комисията за защита на конкуренцията и др. Сред избора на кадри направиха впечатление множество добре познати партийни лица от близкото минало (Симеон Дянков, Росен Карадимов, Радомир Чолаков и други).

