Ако не получи помощ, Бай Рибан ще запали стадото си от над 2000 овце и агнета

"Величие" поканиха в парламента бай Рибан от Велинград, чието стадо е било застрашено от евтаназия заради чума, като целта на посещението е да "погледне депутатите в очите". По време на брифинг депутатът Мария Илиева обясни, че с решение на БАБХ и Министерство на земеделието са искали да убият тяхното стадо 2200 животни, които са от автентични български породи, но по думите й по-късно е станало ясно, че лабораторията, взимала проби от стадата, не е била лицензирана, а след това е имало и много други нарушения.

Какъв е проблемът?

Оказва се, че вече една година бай Рибан няма паша и не може да реализира продукцията си, от което възниква проблема и за изхранване на стадото.

"Вече една година от тогава тези хора нито имат разрешение да оперират с животните, както нормалните стада, мълчанието повече от всякога за тях е проблем, защото започват да се раждат нови животни. Стадото е налично, нямат храна, нямат средства. Институциите не реагират", каза Илиева.

"2000 гърла се чудим как да ги изхраним. Нямаме паша, нямаме средства, продукцията ни седи, пазар не ни дадоха ни за Великден, ни за Гергьовден. Искаме в най-кратко решение. Ако могат да ни помогнат, помогнат", каза бай Рибан в парламента.

Решението за бай Рибан

От "Величие" отправиха апел към министрите и към депутатите да вземат отношение по този въпрос и да спомогнат да се съдейства.

"Днес ме поканиха тук. Искам да ви подчертая, че една година време никой не ни обръща внимание. Ходихме навсякъде, всеки си гледа в краката", посочи бай Рибан и обяви, че ако не му помогнат, купува 30 литра бензин и пали обора с овцете.