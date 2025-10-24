Войната в Украйна:

Ако не получи помощ, Бай Рибан ще запали стадото си от над 2000 овце и агнета

24 октомври 2025
Ако не получи помощ, Бай Рибан ще запали стадото си от над 2000 овце и агнета

"Величие" поканиха в парламента бай Рибан от Велинград, чието стадо е било застрашено от евтаназия заради чума, като целта на посещението е да "погледне депутатите в очите". По време на брифинг депутатът Мария Илиева обясни, че с решение на БАБХ  и Министерство на земеделието са искали да убият тяхното стадо 2200 животни, които са от автентични български породи, но по думите й по-късно е станало ясно, че лабораторията, взимала проби от стадата, не е била лицензирана, а след това е имало и много други нарушения. 

Какъв е проблемът?

Оказва се, че вече една година бай Рибан няма паша и не може да реализира продукцията си, от което възниква проблема и за изхранване на стадото. 

"Вече една година от тогава тези хора нито имат разрешение да оперират с животните, както нормалните стада, мълчанието повече от всякога за тях е проблем, защото започват да се раждат нови животни. Стадото е налично, нямат храна, нямат средства. Институциите не реагират", каза Илиева. ОЩЕ: Откриха огнище на шарка по овцете в Капитан Андреево

"2000 гърла се чудим как да ги изхраним. Нямаме паша, нямаме средства, продукцията ни седи, пазар не ни дадоха ни за Великден, ни за Гергьовден. Искаме в най-кратко решение. Ако могат да ни помогнат, помогнат", каза бай Рибан в парламента. 

Решението за бай Рибан

От "Величие" отправиха апел към министрите и към депутатите да вземат отношение по този въпрос и да спомогнат да се съдейства.

"Днес ме поканиха тук. Искам да ви подчертая, че една година време никой не ни обръща внимание. Ходихме навсякъде, всеки си гледа в краката", посочи бай Рибан и обяви, че ако не му помогнат, купува 30 литра бензин и пали обора с овцете. ОЩЕ: "Гърците ни настъпват по пазарите": Спор в бранша за ваксинацията на овцете

