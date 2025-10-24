Войната в Украйна:

Готови за износ в Западна Европа: Хванаха над 7000 цигари

24 октомври 2025, 12:31 часа 477 прочитания 0 коментара
Готови за износ в Западна Европа: Хванаха над 7000 цигари

Операция срещу акцизните нарушения и контрабандата проведоха митнически служители от сектор „Акцизен оперативен контрол" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на ТД Митница София, съобщиха от Агенция "Митници", цитирани от БГНЕС. 

Още: Белгия наводнена с български контрабандни цигари

При извършени проверки на куриерски пратки, митническите инспектори са иззели 6980 къса (349 кутии) цигари. В три отделни пратки са установени съответно 2820 къса (141 кутии), 2560 (128 кутии) и  1600 къса (80 кутии) цигари от различни търговски марки, всички облепени с български акцизен бандерол.

Задържаните цигари са били описани като различни стоки (текстилни изделия и техника) и са били предназначени за държави от Западна Европа, където тютюневите изделия се продават на много по-високи цени, което стимулира нелегалния пазар.

Още: Милиони контрабандни цигари заловиха в Хърватия

Общият брой на задържаните тютюневи изделия за последните десет месеца от митническите служители в ТД Митница София са 2 172 675 къса цигари с валиден бандерол и 282 320 къса цигари без бандерол.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Агенция „Митници" напомня, че тютюневите изделия с валиден бандерол са предназначени за разпространение и употреба на територията на страната. Движението на акцизни стоки към други държави на ЕС или към трети страни следва да се извършва при спазване разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове.

Още: Разбитата фабрика за цигари: имало ли е теч от МВР към собствениците? Нов скандал между Митов и ПП-ДБ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Агенция Митници контрабандни цигари нелегални цигари акцизен бандерол
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес