Готови за износ в Западна Европа: Хванаха над 7000 цигари

Операция срещу акцизните нарушения и контрабандата проведоха митнически служители от сектор „Акцизен оперативен контрол" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" на ТД Митница София, съобщиха от Агенция "Митници", цитирани от БГНЕС.

При извършени проверки на куриерски пратки, митническите инспектори са иззели 6980 къса (349 кутии) цигари. В три отделни пратки са установени съответно 2820 къса (141 кутии), 2560 (128 кутии) и 1600 къса (80 кутии) цигари от различни търговски марки, всички облепени с български акцизен бандерол.

Задържаните цигари са били описани като различни стоки (текстилни изделия и техника) и са били предназначени за държави от Западна Европа, където тютюневите изделия се продават на много по-високи цени, което стимулира нелегалния пазар.

Общият брой на задържаните тютюневи изделия за последните десет месеца от митническите служители в ТД Митница София са 2 172 675 къса цигари с валиден бандерол и 282 320 къса цигари без бандерол.

Агенция „Митници" напомня, че тютюневите изделия с валиден бандерол са предназначени за разпространение и употреба на територията на страната. Движението на акцизни стоки към други държави на ЕС или към трети страни следва да се извършва при спазване разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове.

