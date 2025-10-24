Рекорден ръст: защо цените на петрола се изстреляха нагоре

Цената на петрола се повиши значително. При суровия петрол от сорта Брент от Северно море поскъпването е над 5 процента - на няколко пъти през деня цената му надхвърли границата от 66 долара за барел (159 литра). При американския суров петрол от сорта увеличението е в същите рамки – с 5,1% до 61,5 долара за барел. Според анализаторите от Дойче Банк цените на петрола реализират най-високия си ръст за един ден от юли насам.

Причините за поскъпването на суровината експертите виждат в новите американски санкции срещу руския енергиен сектор. Засегнати са двете най-големи руски петролни компании - държавните концерни „Роснефт" и" Лукойл", както и дъщерните им компании, контролирани от тях.

Досега на Русия ѝ се разминаваше

Всички активи на тези компании в САЩ сега ще бъдат замразени. Американски граждани и компании не могат да извършват сделки с тях, освен ако не разполагат със специален лиценз. С тази стъпка администрацията на Тръмп изненада пазарите, подчертава борсовият експерт Роберт Ретфелд от Wellenreiter-Invest. Целта на новите санкции на САЩ е да намалят приходите на Русия от петролния бизнес, с които страната финансира своята агресивна война срещу Украйна.

Въпреки всички досегашни санкции, Русия продължава да бъде един от най-големите играчи на петролния пазар. Страната е вторият по големина износител на петрол в света след Саудитска Арабия, припомня германската обществена медия АРД.

Вторични санкции за Индия?

Но не само Русия и нейните петролни компании са подложени на все по-голям натиск, а и купувачите на руски петрол. Начело с Индия. Американският президент Тръмп заяви, че индийският премиер Нарендра Моди го е уверил по телефона във вторник, че Индия „няма да купува много петрол от Русия“, тъй като и той искал "да бъде прекратена войната между Русия и Украйна".

На дневен ред сега са тъй наречените вторични санкции от страна на САЩ, т.е. санкции срещу чуждестранни финансови институции и компании, които правят бизнес с руски петролни компании.

В хода на войната срещу Украйна, Русия се превърна в най-големия доставчик на петрол за Индия. През първите девет месеца на тази година в Индия са постъпвали по около 1,7 милиона барела руски петрол на ден - с помощта на тъй наречения руски "сенчест флот". Общо от декември 2022 г. до края на септември тази година Индия е закупила около 38 процента от целия руски износ на петрол. Само Китай е закупил още повече – 47 процента, сочат данните на независимия изследователски институт Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Огромните индийски покупки на руски петрол отдавна са трън в очите на Тръмп. Те са една от основните причини, поради които през август американският президент наложи наказателни мита от 50 процента върху индийския внос в САЩ.

Източник: Дойче веле