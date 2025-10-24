Недопустимо морално и човешки: Прокурорската колегия за нападението над Иво Илиев

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет категорично осъжда недопустимото физическо нападение срещу Иво Илиев – прокурор в Софийска градска прокуратура. Считаме, че това е посегателство не само срещу прокурор Илиев, но и срещу Прокуратурата на Република България, съдебната власт и върховенството на закона.

Това се казва в позиция на прокурорите от ВСС във връзка с нападението над Илиев, който беше пребит с чук от маскиран мъж до дома си в София.

"Изразяваме увереност, че компетентните органи възможно най-скоро ще установят извършителя на това недопустимо от човешка и морална гледна точка действие и срещу него ще бъде приложен закона с цялата му строгост.

Изказваме подкрепа и съпричастност към прокурор Илиев и неговото семейство", гласи още позицията.

