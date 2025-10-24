"Величие" алармираха: Пеевски приватизирал състезание на чистокръвни коне

"Състезанието вече е "Дерби - Ново начало", а над 100 години се е казвало само "Дерби", каза депутатът от най-малката парламентарна група в парламента - "Величие" Красимира Катинчарова пред медиите в парламента като алармира, че санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е навлязал силово в държавното предприятие и завода "Кабиюк", където се провежда национално дерби.

"На това събитие, което единствено по рода си в България, където се състезават чистокръвни коне, се разрушава една традиция, а "Ново начало" с Делян Певески, навлиза там, като си позволява да добавя "Ново начало" към името, към наградите", каза Катинарова.

Санкциите на САЩ срещу "Лукойл"

Катинчарова коментира санкциите срещу "Лукойл" и законопроекта, който депутатите гледат в зала - а именно ДАНС да казва последната дума при евентуална сделка за продажба на рафинерията.

"Този закон, който в момента се коментира, легитимира ДАНС като организация "Политическа полиция". ДАНС може да се произнася по изгодността на дадена оферта или покупка, но ДАНС, която има аналитични функции и сега може да изпълнява това. Министър-председателят може да вика председателя на ДАНС два пъти на ден, ако желае", каза Катинчарова. ОЩЕ: "Величие": Пеевски нагнети напрежение, за да може Борисов да се яви като спасител