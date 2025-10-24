Войната в Украйна:

МЕЧ искат оставката на кабинета, прогнозират тежки месеци с цените на горивата

Депутатът от МЕЧ Красимир Манов призова за оставката на кабинета, като отбеляза, че не иска да е лош пророк, но предстоят тежки месеци по отношение на горивата, заради санкциите срещу "Лукойл". От формацията припомниха, че още февруари са дали предложение да се предвиди разход и да се закупи рафинерията, като придобиването на "Лукойл" е било предложено и от Съвета по сигурността пак през февруари, но до това не се е стигнало, а сега няма време. 

"Трябва да знаете, че ситуацията е много сериозна. Още от вчера цените почнаха да се вдигат. Може да се окаже, че в обозримо бъдеще, защото съгласно санкцията на министъра на финансите на САЩ е в рамките на един месец. За един месец никакво решение не може да се вземе, не може да се придобие "Лукойл - Нефтохим" и особен управител не могат да сложат", каза Манов. ОЩЕ: Окончателно: Продажба на "Лукойл" - само след разрешение на държавата

Деница Китанова
