24 октомври 2025, 10:39 часа 565 прочитания 0 коментара
"Не може да погълне целия "Лукойл", както глътна Борисов": "Да, България" за намеренията на Пеевски (ВИДЕО)

Пеевски не може да погълне целия "Лукойл", въпреки че успя да погълне Бойко Борисов. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с предложението на властта евентуална сделка за рафинерията да се одобрява със санкция на ДАНС, което в момента се гледа в пленарна зала и по време на което възникна напрежение между депутати на "ДПС - Ново начало" и "Възраждане". Според "Да, България" това напрежение обслужва Пеевски, защото цели по думите им да замаскира обслужването му и вместо в новините да пише: "Пеевски отхапа по-голяма хапка от една сделка", да пише, че депутатите пак са се сбили. 

Мирчев обърна внимание, че с тези поправки този, който владее ДАНС, ще има властта да спре сделката. ОЩЕ: "Пеевски иска да си купи рафинерията": "Да, България" искат спешно изслушване за "Лукойл" (ВИДЕО)

Намеренията на Пеевски, обяснени от "Да, България"

"Някои хора ще питат: ама как така Пеевски ще вземе част от "Лукойл". Когато сега в напрегнатата ситуация във връзка с американските санкции се наредят купувачи да купуват "Лукойл", Пеевски ще отиде при тези купувачи и ще им каже, че решението дали да бъде продаден или не - ще зависи от неговия човек в ДАНС - затова един миноритарен дял за него, през фонд, през офшорка. Накрая ще се окаже скрит миноритарен съсобственик, може да даде малко и на Бойко Борисов", каза другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов. 

От "Да, България" вчера поискаха изслушвания в енергийна комисия за санкциите от САЩ, за да се вземат мерки, за да се предотврати риск от криза на горивата, което по думите им е било блокирано от управляващите.

Отнетите акредитации на журналисти

От "Да, България" коментираха и казуса с отнетата акредитация за парламента на журналиста Кристияна Стефанова.

"По отношение на вчерашните казуси, свързани с достъпа на журналисти, изпратихме писмо на Киселова, в което настояваме да бъдат върнати всички акредитации и да бъде даден достъп на всички журналисти до цялата сграда на Народното събрание", добави още Божанов. ОЩЕ: "За комфорта на голямото "Д" не се допускат журналисти": "Да, България" искат информация за отнети акредитации в парламента (ВИДЕО)

Деница Китанова
