Войната в Украйна:

Българка спечели световна титла за красота (СНИМКИ)

24 октомври 2025, 12:19 часа 0 коментара
Българка спечели световна титла за красота (СНИМКИ)

Съдържание:

Българката Александра Калита спечели престижната титла Mrs. Universe Official 2025. Бляскавата церемония се състоя преди няколко дни в Сан Педро, Лагуна, Филипини. Конкурсът е различен от Mrs. Universe, който също се проведе във Филипините по-рано този месец и в него взеха участие 120 претендентки, а победителка стана Шери Сингх от Индия.

Какво сподели щастливата Александра

"Дълбоко съм поласкана и благодарна, че бях обявена за победителка в конкурса Mrs. Universe Official за 2025 г. Това невероятно пътешествие беше изпълнено с предизвикателства, растеж и незабравими преживявания и не бих могла да достигна този етап без вашата непоколебима подкрепа.

Благодаря на семейството ми за любовта и насърчението, за това, че вярвахте в мен, дори когато се съмнявах в себе си. На приятелите ми, вашите думи на мотивация ме подтикнаха да се стремя към високи постижения и да остана вярна на целта си.

Изказвам и искрената си благодарност на организаторите на конкурса за предоставянето на тази невероятна платформа. Другите участнички са забележителни жени и за мен е чест да стоя сред вас, споделяйки нашите страсти и мечти.

С навлизането си в тази нова глава, обещавам да използвам тази титла, за да насърчавам положителна промяна, да овластявам другите и да бъда глас на тези, които се нуждаят от нея. Заедно можем да създадем свят, в който всяка жена се чувства ценена и овластена."

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Повече за Александра Калита

Родена и израснала в България, тя още от ранна възраст мечтае да изгради живот, изпълнен със смисъл и въздействие. След като напуска родината си, съдбата я отвежда на очарователния средиземноморски остров Малта, където вече повече от 15 години живее, твори и вдъхновява.

Преди години Александра печели „Зелена карта“ за САЩ - мечта за мнозина. Но тя прави смел избор: отказва възможността да замине отвъд океана и остава в Европа – водена от любовта и желанието да създаде дом, семейство и стабилност. Днес тя е щастливо омъжена и горда майка на две деца, които са нейната най-голяма мотивация и вдъхновение.

С времето Александра създава свой собствен бизнес в Малта, но не просто с цел печалба - а с ясно изразена мисия: да помага на жени в нужда и жертви на домашно насилие, като им предоставя подкрепа, възможности и надежда за ново начало. Нейният бизнес модел е пример как социалната отговорност и предприемачеството могат да вървят ръка за ръка.

Усилията ѝ не остават незабелязани. През 2024 година Александра Калита е удостоена с престижната награда „Най-иновативна бизнес дама на годината“ в Малта – признание за жените, които променят правилата на бизнеса с креативност и човечност.

Само година по-късно тя печели титлите Mrs. Tourism Malta 2025 и Mrs. Universe Official 2025 – отличия, които не само подчертават нейната красота и харизма, но и я превръщат в международен символ на женственост, сила и социална ангажираност.

Като сертифициран активист за правата на човека към Организацията на обединените нации, Александра използва своя глас, сцена и популярност, за да насочва общественото внимание към теми като равенство, насилие над жени и социална справедливост. Тя вярва, че промяната започва с осъзнаване, а вдъхновението – с личен пример.

Освен това, Александра активно участва в множество благотворителни кампании и е дългогодишен спонсор на The Duke of Edinburgh’s International Award Malta - международна програма за развитие на младите хора, подкрепяна лично от принц Едуар.

“Вярвам, че когато променим един живот към по-добро, ние вече сме направили света по-добро място” - споделя Калита.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Александра Калита Mrs. Universe Official 2025
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес