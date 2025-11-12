Сниши ли се външно министерство пред враждебна намеса на Митрофанова към български граждани?

Намесвала ли се е руската посланичка у нас Елеонора Митофанова във вътрешни дела на граждани без да има това право в качеството й на дипломатически представител? Този въпрос е предмет на задочен спор между лидера на ДСБ и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" ген. Атанас Атанасов и външния министър Георг Георгиев, показва справка на Actualno.com в регистрите на Народното събрание.

Според данните на опозиционния лидер на 5 октомври по време на обществена акция за събиране на подписи във връзка с инициатива за прекратяване на незаконно използвания от руското посолство държавен терен на язовир "Искър", Митрофанова демонстративно е нарушила установените дипломатически норми, приближавайки се до участниците и отправяйки провокативни въпроси за инициативата им. Освен че е оспорила дейността на гражданите, тя си е позволила да прояви враждебност и да отправя политически квалификации, както и подигравателен тон към българските граждани.

Според Атанасов това е пряко нарушение на чл. 41 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения (1961 г.), според която дипломатическите представители имат задължението да "уважават законите на приемащата държава и да не се месят във вътрешните й работи". Той подчертава, че поведението на Митрофанова е несъвместимо с принципите на международното право.

Сниши ли се МВнР?

Оказва се обаче, че в Министерството на външните работи не е постъпвала никаква информация за този случай. Въпреки твърденията на Атанасов, че случката е заснета от няколко души с различни телефонни устройства и има свидетелски разкази от мястото, то според външния министър Георг Георгиев "не са постъпвали официални данни или сигнали от компетентните органи относно случай на грубо нарушение на дипломатическите норми". Според Георгиев липсва подобна информация и в публичното и медийно пространство.

"При установени действия на лица с дипломатически статут, несъвместими с разпоредбите на Виенската конвенция, си запазваме правото да предприемаме действия, съответстващи на международното право и добрата дипломатическа практика. Всички дипломатически служители, акредитирани в България, са длъжни да проявяват уважение към законите и обществения ред на приемащата държава и да се въздържат от действия, които биха могли да бъдат възприети като намеса във вътрешните й дела", пише в своя отговор по парламентарен контрол министър Георг Георгиев.

