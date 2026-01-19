След оставката на Радев: Какво следва? (ВИДЕО)

След оставката на президента Румен Радев като държавен глава, на ход е нова конституционна процедура, безпрецедентна за най-новата българска история. От официалното констатиране на оставката му от Конституционния съд вицепрезидентът Илияна Йотова поема функциите на президента. Съгласно чл. 97, ал. 3 от Конституцията тя изпълнява длъжността до края на мандата и разполага с пълния обем конституционни правомощия - подписва укази, представлява страната в международните отношения и при необходимост може да назначи служебно правителство.

Конституцията предвижда ясни механизми за преход на властта и какво следва оттук насетне. Радев следва да депозира своята оставка пред Конституционния съд, който установява действителността и доброволността на акта. Тъй като вицепрезидентът е в състояние да поеме поста, не се провеждат предсрочни избори - остават си редовните през есента на 2026 г.

Оставката на Радев е официално установена, а Конституционният съд потвърждава прекратяването на мандата. По този начин временният президент гарантира непрекъснатост на изпълнителната и представителната функция на държавния глава, без да се нарушава държавната стабилност.

А кой ще управлява?

Оттук насетне политическия процес от гледна точка на Президентството се разделя в две посоки - от една страна е бъдещото партийно строителство на Радев със съответните структури, лица, кандидати за депутати и т.н. От друга страна обаче след оставката на кабинета Желязков и провала на трите мандата за излъчване на ново редовно правителство в рамките на 51-ото Народно събрание, то процедурата по съставяне на служебно правителство е в ръцете на вече президентът Йотова. Като държавен глава тя следва да:

проведе консултации с потенциалните кандидати за служебен премиер;

връчи мандат за съставяне на служебно правителство на избрания за кандидат за министър-председател;

назначаване на служебното правителство и насрочване на датата на предсрочните парламентарни избори с едновременен президентски указ.

Исторически момент

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България. На втория тур на първите демократични избори за президент – на 19 януари 1992 г. за президент и вицепрезидент са избрани Желю Желев и Блага Димитрова, издигнати от СДС. На 30 юни 1993 г. вицепрезидентът Блага Димитрова подава оставка, припомня БТА.

В заявлението си до Конституционния съд тя заявява, че "отдавна обмисля това свое решение" и изтъква политически съображения за този свой акт, се посочва в Решението на Конституционния съд от 6 юли 1993 г. Със същото решение съдът прекратява предсрочно пълномощията на Блага Димитрова като вицепрезидент.