Фирма, свързана с Таки, ще изгражда новата система за следене на трафика

Обществената поръчка за изграждането на нова система за наблюдение на пътния трафик разкри любопитни детайли за фирма, свързвана с небезизвестния Христофорос Аманатидис-Таки.

Поръчката

Поръчката е за 18,5 млн. лв. без ДДС и е възложена от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) на консорциума "Пътни системи 2025". Целта е да бъде изградена, внедрена и поддържана единна система за проследяване и анализ на транспортните потоци по републиканската пътна мрежа, включително чрез поставянето на 1200 камери в цялата страна. Още: Божидар Божанов обвърза човека на Радев в новата КПК с разследване около Таки и "Капитан Андреево"

В консорциума "Пътни системи 2025" участват две дружества - "Балистик сел" ЕООД с 75% дял и "Иновейшън Клауд" АД с 25%.

Връзката с Таки

Именно второто дружество предизвиква въпроси заради връзките на неговите собственици. "Иновейшън Клауд" е съсобственост на адвоката Виктор Рашев и Йорданка Николова-Рашева. Рашев е представлявал Христофорос Аманатидис-Таки с пълномощно по вписвания в Търговския регистър, а в миналото е бил съдружник на Красимир Каменов-Къро, смятан за близък до Таки преди конфликта между двамата. Каменов беше убит в Южна Африка през 2023 г. заедно със съпругата си.

Данни от Търговския регистър показват още, че между септември 2024 г. и февруари 2025 г. в съвета на директорите на "Иновейшън Клауд" е участвал Алекс Даниел Боримиров - име, което съвпада с това на сина на бившия футболен национал Даниел Боримиров, женен за сестрата на Таки. Още: Фирми от делото за източване на "Хемус" строят на "Тракия" след скандално превъзлагане

Според публикуваните финансови отчети и данните на НОИ дружеството е разполагало с едва петима служители към май 2025 г. и в периода 2015-2021 г. е отчело загуби при почти липсващи приходи. Няма данни компанията да е печелила предишни обществени поръчки.

Проблемите около системата

Самата идея за новата система също предизвиква спорове, тъй като според критиците тя дублира вече съществуваща инфраструктура на АПИ и националното тол управление.

Обществената поръчка е обявена през февруари 2025 г., като оферти подават само двама кандидати - ДЗЗД "Пътни системи 2025" и "Контракс" АД. Техническата оферта на "Контракс" е отстранена, а консорциумът остава единственият участник, който достига до финала. Още: "Крещящ пиар" от предишните: Алабализми от ИТН министър на Радев за граничния контрол на храните

"Балистик сел", която е водещият партньор в обединението, има 52 договора с публични възложители през последните пет години на обща стойност близо 27 млн. лв. Сред клиентите ѝ са Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", ДП "Пристанищна инфраструктура", община Варна и няколко училища, възложили изграждане на STEM центрове.

Спор около поръчката възниква още при обявяването ѝ. Компанията "Ита Инженеринг" обжалва условията пред Комисията за защита на конкуренцията и настоява процедурата да бъде спряна.

От дружеството твърдят, че АПИ вече разполага с изградена система за наблюдение на трафика и няма основание да се влагат милиони левове в нейното дублиране. Според тях 195 от планираните точки за новите камери съвпадат с местата, където вече има тол рамки, а монтирането на допълнително оборудване върху тях крие риск за съществуващата инфраструктура. Още: Журналистът Димитър Стоянов осветли връзка между Къро, Таки и Пеевски

Комисията за защита на конкуренцията обаче отхвърля жалбата с аргумента, че проектът е от стратегическо значение за безопасността на движението и дейността на МВР. Впоследствие Върховният административен съд също дава зелена светлина на процедурата.

От АПИ защитават проекта с мотива, че използваната досега система е остаряла и вече не може да бъде поддържана, без обаче да дават обяснение защо е необходимо изграждането на нова инфраструктура при наличието на системата на тол управлението.