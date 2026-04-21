Със заем и без субсидия: БСП свива разходите след изборния провал

21 април 2026, 14:46 часа 565 прочитания 0 коментара
БСП завършва кампанията си за изборите "без особени задължения", но свива разходите оттук нататък, обяви лидерът на столетницата Крум Зарков. В средата на март той обяви, че формацията ще изтегли банков заем, за да финансира предизборната си кампания, защото наличните ѝ средства са се оказали недостатъчни. Резултатът от парламентарния вот - 3,02% подкрепа - означава не само оставане извън 52-рия парламент, но и загуба на държавната субсидия.

Причината е, че БСП участва в изборите в коалиция – "БСП-Обединена левица", а според Закона за политическите партии субсидии получават само коалициите, получили над 4% от действителните гласове (партиите получават субсидия за получен над 1%).

Крум Зарков: "Финансовата ситуация не е драматична"

„Ние финансирахме напълно публично нашата кампания със заем, но финансовата ситуация към момента в БСП не е драматична, доколкото ние усвоихме част от този заем. Очакваме последната субсидия, на която ще имаме право този месец. И, общо взето, завършваме тази кампания без особени задължения. Всичко тук е финансово изрядно и изплатено. Проблемът наистина ще дойде с издръжката оттук нататък, но този проблем е преодолим“, каза Зарков.

"Естествено, ще трябва да вземем необходимите действия за свиване на разходите. Но както гласеше една стара поговорка: „Един проблем ако се решава с пари, не е точно проблем“. В този ред на мисли – това са трудности, които са напълно преодолими с действията на една задружна партия и нейните съмишленици“, допълни той.

Крум Зарков обяви, че ще иска вот на доверие от Националния съвет на БСП и че ще си подаде оставката като председател, ако не го получи: Крум Зарков поиска вот на доверие и обяви мащабен процес на промяна в БСП.

Димитър Радев
