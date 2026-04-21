След "унизителните 3%" на изборите: Гуцанов поиска оставката на Крум Зарков

Лидерът на БСП Крум Зарков да подаде незабавно оставка. Това призова членът на Изпълнителното бюро и на Националния съвет на БСП Борислав Гуцанов. Той обвини Зарков в "еднолично управление и взимане на грешни решения, довели до изпадането им от парламента", написа бившият социален министър в профила си във Facebook. По думите му 135-годишната партия "не просто е била оставена на произвола на съдбата, тя беше съкрушена, съсипана, употребена и обезличена".

Сред причините за това той изрежда "пречупения гръбнак на цели партийни организации, които силово бяха подчинени на едноличната воля на новото ръководство", непознати лица в изборните листи, подменени послания, които нямат нищо общо със социалистите и със социалистическата партия и идея.

Според Гуцанов всичко това е било направено от новоизбрания председател Крум Зарков, който по думите му "взима решенията за партията от наше име и, разбира се, за наша сметка".

"Изгонихме от листите убедени социалисти и другари, а други, които бяха част от кабинета "Желязков" приласкахме и сложихме на предни позиции", добавя той.

"Днес сме на ръба на бездната", подчерта висшият социалист и добави: "Под 100 хиляди гласа или унизителните 3 процента. Под резултата на няколко партии - еднодневки. Под линията на уважение, която българите и социалистите винаги са ни засвидетелствали".

Гуцанов добавя, че "единственото, за което ръководството намери време в тази кратка и бездарна кампания, беше да изтегли кредити и да заложи нашето общо имущество. С ясното съзнание, че не може да изплати тези дългове, защото се явихме като коалиция и оставаме дори без държавна субсидия".