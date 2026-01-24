Тагарев: Членството в „Съвета за мир“ на Тръмп ни струва 1 милиард долара

Присъединяването на България към инициативата на американския президент Доналд Тръмп „Съвет за мир“ е станало без необходимата прозрачност и обществена дискусия. Това обяви в ефира на „Офанзива“ бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. Според него решението на Министерския съвет е взето „на тъмно и на момента“, без да е ясно как то защитава националния интерес.

Цената на мира: 1 милиард долара

Тагарев изрази сериозна загриженост относно финансовите параметри на участието ни в организацията, която той определи като „странна смесица между международна организация и частен клуб“. По думите му, уставът на съвета предвижда първоначален тригодишен срок на членство, но неговото продължаване е обвързано с огромна финансова вноска.

„Ако правителството си е представяло, че България ще участва дългосрочно, то трябва да е готово да внесе 1 милиард долара още през първата година“, разкри бившият министър. Той подчерта, че подобни мащабни финансови ангажименти изискват задълбочен анализ и парламентарен контрол, каквито до момента липсват.

Личен триумф за Николай Младенов, не за дипломацията ни

Коментирайки назначаването на Николай Младенов за специален представител за Газа, Тагарев бе категоричен, че това не е успех на българската външна политика, а на самия Младенов.

„Младенов от години няма формална връзка с българската дипломация. Той направи изключително успешна международна кариера в лично качество“, посочи Тагарев. Той добави, че е илюзия да се очакват директни дивиденти за страната ни от този пост – като отпадане на визите за САЩ или преференциално участие на български фирми във възстановяването на Газа.

Напрежението в Иран и САЩ

Относно засиленото присъствие на американски самолетоносачи край бреговете на Иран, бившият министър призова към спокойствие. Според него това са регулярни ротации на военноморски сили. Тагарев прогнозира, че пикът на напрежението около вътрешните протести в Иран е преминал и не очаква ескалация на конфликта в близките дни.

