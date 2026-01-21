Къде ще се позиционира Радев: Тодор Тагарев очаква президентът да вземе гласовете на "Възраждане"

Президентската позиция е политическа позиция и ще видим какво ще се получи на предсрочните парламентарни избори. По-малките русофилски партии ще изчезнат и без да съм социолог и политолог очаква половината от електората на "Възраждане" да подкрепи Румен Радев. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред bTV. Още: Оправданията на Борисов - за падането от власт, машинното гласуване и съдебната реформа

Тагарев заяви обаче, че очаква да види как точно ще се позиционира държавният глава на политическия терен.

Къде ще се позиционира Радев?

Снимка: БГНЕС

Още: Петър Витанов: Оставката на Румен Радев е безпрецедентен акт на смелост

По думите му Радев се опитва да се позиционира като антисистемен и антикорупционен играч, но това не било така в очите на хората. Причината - заради служебните му кабинети, които в една или друга полза не са защитавали европейските ценности.

"В говоренето си Радев ще се позиционира проевропейски, но реално действията му е доказал, че не е европейски настроен човек", коментира бившият военен министър.

Според него Радев ще се опита да избегне темата за геополитическата ориентация на България ще се стреми да бъде проевропейски политик.

Тодор Тагарев очаква да има политическо взаимодействие между Румен Радев и ПП-ДБ, но не и коалиционно споразумение след предсрочните парламентарни избори.

Тодор Тагарев заяви още, че не вижда как Илияна Йотова ще бъде върховен главнокомандващ българската армия и президент на България.

Още: Социолог: Някои от малките политически партии ще се надяват на колаборация с Радев