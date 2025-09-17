Танер Али: Възможно е Ахмед Доган да оглави новата партия

„Убеден съм, че след като учредим партията, ще започнем със сериозните структурирания по места и ще сме една сериозна политическа сила. Поучихме се от грешките, които допуснахме като Движение за права и свободи. Желанието на определен кръг хора, няколко души, заради интересите им, се случи да предадат каузата и идеологията. Възможно е Доган да оглави партията“. Това каза Танер Али, депутат от АПС в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„Имахме много проблеми по време на предизборната кампания – репресии, заплахи. Репресираха ни службите, които бяха подчинени на „Новото начало“ тогава. В Търговище, Омуртаг и други области местни кметове бяха нападнати от ДАНС, прокуратура, КОНПИ. Отнеха им телефоните, личните парични средства от домовете им и вече 9 месеца не са им възстановени нито парите, нито телефоните“, посочи Али.

„Това продължава, в момента нашият народен представител Севим Али също в момента подлежи на такава проверка от НАП. Това не са случайни неща. Това не е проблем само на АПС, това ще бъде проблем и на България, и на всички политически сили. Виждаме как областни управители от ГЕРБ преминават към „Ново начало“, каза народният представител.

„Държавата се завладява със заплахи. Хората, които са били съветници, кметове, областни управители, са уязвими. Някои просто заради личен интерес. Всичко, което беше представено като мотиви, са и наши теми – завладяната държава и институции, правосъдие, МВР. Пуснал съм лично 3 жалби по време на предизборната кампания за заплахи срещу избирателя, за спиране на помощи за по-бедното население, за купуване на гласове също“, посочи още Танер Али.