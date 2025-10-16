Войната в Украйна:

"Тези служби винаги са били обект на политически интерес": Тихомир Безлов за битката за ДАНС

16 октомври 2025, 09:16 часа 228 прочитания 0 коментара
"Тези служби винаги са били обект на политически интерес": Тихомир Безлов за битката за ДАНС

Разузнавателните служби винаги са били обект на политически интерес. Това каза анализаторът в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на Нова телевизия относно напрежението между президента и мнозинството в парламента кой да назначава шефа на ДАНС. Той даде пример със САЩ, където администрацията на Доналд Тръмп е сменила двама директори на ФБР, въпреки че мандатът им е 10-годишен. "У нас наследството от комунистическите служби тежи до днес", каза той.

ОЩЕ: За пети пореден път: Деньо Денев не беше изслушан от Комисията за контрол над службите

"Проблемът не се появява сега. Той датира от поне 10-15 години и започва да се генерира с началото на девоенизацията. Причината президентът да издава тези укази е, че службите някога са били част от въоръжените сили. Но от 2006 г. това вече не е така", коментира бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов.

Относно отказа на президента Румен Радев да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС, Иванова каза, че това по-скоро е личностен, а не принципен конфликт. Той припомни, че такива конфликти е имало и с Пламен Тончев, и с Димитър Георгиев.

"Очевидно има напрежение заради връзките на Денев с определени политически сили в парламента. Ние, като граждани, не знаем точно какви са кулоарните зависимости. Виждаме само външните ефекти", подчерта Иванов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Рунд пореден: Радев с вето срещу отнетите му правомощия за ДАНС

Изборите в Пазарджик

Двамата коментираха и изборите в Пазарджик и сигналите за купуване на гласове. Попитани кой трябва да поеме отговорност – Даниел Митов или началникът на местната полиция, Безлов отговори, челидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не е поискал оставката на вътрепния министър. "Насочи вниманието към регионално ниво – областната дирекция на МВР. Според мен вътрешният министър е силно зависим от коалицията. Очевидно коалицията е сложна – с участието на партия, която все още не знаем каква роля ще играе след преформатирането. Така че и в другите министерства се търси баланс".

По думите му кадрите от Пазарджик не са нещо, което се вижда за пръв път.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Тихомир Безлов ДАНС Пазарджик Румен Радев Деньо Денев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес