"Тези служби винаги са били обект на политически интерес": Тихомир Безлов за битката за ДАНС

Разузнавателните служби винаги са били обект на политически интерес. Това каза анализаторът в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на Нова телевизия относно напрежението между президента и мнозинството в парламента кой да назначава шефа на ДАНС. Той даде пример със САЩ, където администрацията на Доналд Тръмп е сменила двама директори на ФБР, въпреки че мандатът им е 10-годишен. "У нас наследството от комунистическите служби тежи до днес", каза той.

"Проблемът не се появява сега. Той датира от поне 10-15 години и започва да се генерира с началото на девоенизацията. Причината президентът да издава тези укази е, че службите някога са били част от въоръжените сили. Но от 2006 г. това вече не е така", коментира бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов.

Относно отказа на президента Румен Радев да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС, Иванова каза, че това по-скоро е личностен, а не принципен конфликт. Той припомни, че такива конфликти е имало и с Пламен Тончев, и с Димитър Георгиев.

"Очевидно има напрежение заради връзките на Денев с определени политически сили в парламента. Ние, като граждани, не знаем точно какви са кулоарните зависимости. Виждаме само външните ефекти", подчерта Иванов.

Изборите в Пазарджик

Двамата коментираха и изборите в Пазарджик и сигналите за купуване на гласове. Попитани кой трябва да поеме отговорност – Даниел Митов или началникът на местната полиция, Безлов отговори, челидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не е поискал оставката на вътрепния министър. "Насочи вниманието към регионално ниво – областната дирекция на МВР. Според мен вътрешният министър е силно зависим от коалицията. Очевидно коалицията е сложна – с участието на партия, която все още не знаем каква роля ще играе след преформатирането. Така че и в другите министерства се търси баланс".

По думите му кадрите от Пазарджик не са нещо, което се вижда за пръв път.