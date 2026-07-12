"Трябва да се докаже престъпната дейност": Ген. Миланов за полетите и имунитета на Пеевски

"Когато говорим за сваляне на имунитет, в случая на Пеевски, основният въпрос е каква е престъпната дейност. Тези пътувания показват косвени зависимости за отношения и връзки, но основният и базовият въпрос е да се прецени и да се докаже престъпната дейност. Точно тази посока МВР работи има ли престъпления, в какво се състои то - пране ли е на пари? Много въпроси има да се отговори преди да се говори за сваляне на имунитет", каза депутатът от "Прогресивна България" ген. Румен Миланов в предаването "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия.

Думите му дойдоха във връзка с изнесената от МВР информация за полетите на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски.

Депутатът коментира и санкциите "Магнитски", отчитайки, че като правна норма няма пряка юрисдикция в Европа и страната, а само косвена. "Където са заобикаляни санкциите на американската страна и това вече е грижа и задача на Министерство на финансите на САЩ да си вземе съответните мерки", добави още ген. Миланов. ОЩЕ: "Има още стотици, за които не се знае": Кутев с твърдение за полетите на Пеевски

"Прогресивна България" не се страхува от протести

Ген. Румен Миланов коментира и изказванията на Асен Василев, че очаква протести срещу бюджета на държавата.

"Бюджетът по същество е едно по-актуално счетоводство. Седем месеца минаха, той докато влезе, много средства са изхарчени, много средства са използвани още преди да настъпи 2026 г. Има много договори, много неплатени фактури и по тази причина той е в това състояние. Да има протести, аз разбирам протестите, разбирам г-н Василев за тези неща, но каква е цялата равносметка и как се изхарчиха средствата?", попита ген. Миланов.

Той заяви, че "Прогресивна България" не се притесняват от протести. "Протестите са нещо полезно стига да бъдат те достатъчно обективни", смята депутатът. ОЩЕ: Асен Василев: Протести ще има или за този, или за следващия бюджет