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"Не си спомня": Румен Миланов разкри какво е отговорил бившият шеф на ДАНС за Олег Невзоров

12 юли 2026, 18:41 часа 887 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Не си спомня": Румен Миланов разкри какво е отговорил бившият шеф на ДАНС за Олег Невзоров

"Няма мотиви, бившият шеф на ДАНС не си спомня защо". Така депутатът от "Прогресивна България" и шеф на Комисията за контрол над службите в 52-ото Народно събрание Румен Миланов разказа в предаването "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия" за изслушването на бившия шеф на ДАНС Деньо Денев пред ресорната комисия във връзка с казуса с Баба Алино и Олег Невзоров. Припомняме, че първоначално е издадена заповед на ДАНС за експулсиране на Олег Невзоров, а после тя много бързо е отменена. 

Миланов нарече това "телефонно право". "Ще се разбере. Всичко се разбира", смята депутатът от "Прогресивна България". ОЩЕ: Бойко Рашков за "Баба Алино": Част от информацията за намесата на чужди посолства се потвърждава

Топката е в прокуратурата 

Попитан това деменция ли е, ген. Миланов заяви, че не може да говори в сферата на медицината, но случилото със заповедта е неоспорим факт. 

"Тук е големият въпрос, че прокуратурата като почне да си върши работата, може да изясни много други обстоятелства. Ние сме с инструмент на изслушването и нямаме достъп до всички данни. Ето я ролята и мястото на този орган, който трябва да си свърши своята работа", смята още ген. Миланов. ОЩЕ: Официално: Кабинетът отстрани Деньо Денев от поста шеф на ДАНС

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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