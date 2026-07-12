След съвместните полицейски патрули: Македонският конституционен съд се издаде за Сърбия

Конституционният съд на Северна Македония се издаде, че има меморандум за сътрудничество с Конституционния съд на Сърбия. Поводът за това са обвиненията срещу институцията за политизация. В тази връзка македонските магистрати осъдиха категорично обвиненията срещу себе си, предаде Скопје1.мк. В изявлението се посочва, че международното сътрудничество на Съда е поставено в ежедневнополитически контекст и е използвано за партийни сметки, въпреки че представлява един от стратегическите му ангажименти.

Съдът припомня, че тази година е подписал меморандуми за сътрудничество с Конституционния съд на Косово, Върховния конституционен съд на Египет и Конституционния съд на Сърбия, както и че тази година председателства Балканския форум на конституционните съдилища.

Помните ли жалбата срещу вписването на българите в македонската конституция?

От същия Конституционен съд се очаква да се произнесе по конституционно дело срещу вписването на българите в македонската конституция.

Припомняме, че през август миналата година Конституционният съд на Република Северна Македония е образувал дело по инициатива на бившия депутат и бивш председател на партия "Демократично обновление за Македония" (ДОМ) Лиляна Поповска, с което оспорва протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия с България, подписан на 17 юли 2022 г. в София, предаде македонската медия "Макфакс". Тогава българският външен министър в оставка Теодора Генчовска и северномакедонският ѝ колега Буяр Османи като съпредседатели на комисията подписаха двустранен протокол, който всъщност ще е част от преговорните документи на Северна Македония за ЕС. ОЩЕ: Път назад: В Северна Македония започна дело срещу вписването на българите в Конституцията.

Сръбското влияние прониква в македонските институции

Междувременно преди дни сръбски полицаи започнаха да патрулират в македонския град Охрид, става ясно от материали на ohridnet и TRT Balkan Macedonian.

Съвместните полицейски патрули са договорени в началото на юли по време на работна среща с полицейски служители от Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия и предстваители на полицията в Охрид. Ангажиментът се осъществява въз основа на Протокола за сътрудничество през туристическия сезон.

Информацията както за патрулите, така и за сътрудничеството на македонския конституционен съд идва на фона на ширещия се "Сръбски свят" в Северна Македония. Нещо, което беше констатирано в последната резолюция на Европейския парламет от юни тази година. ОЩЕ: "Сръбски свят" си е у дома в Северна Македония: Сръбски полицаи патрулират в Охрид