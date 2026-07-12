След гала вечерята си с Ердоган: Силяновска танцува на сватба (СНИМКИ)

След участието си в гала вечерята в Анкара, организирана от турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган - македонският президент Гордана Силяновска Давкова днес присъства на традиционното събитие „Галичка сватба“ и видно от снимките в социалната мрежа "Фейсбук" тя все пак успя да танцува на сватбата, предаде македонското издание "Фактор". Макар и днес събитието да се провежда в Северна Македония - то е свързано с българската фолклорна сватбена традиция.

Силяновска го нарече символ на македонската идентичност

Силяновска подчерта обаче, че това събитие привлича все повече местни и чуждестранни туристи всяка година и "остава един от най-разпознаваемите символи на македонската културна идентичност". ОЩЕ: Повече от съседи: Силяновска хем е вдъхновена след среща с Радев, хем се оплаква

"На тазгодишните младоженци Мартина Михайлова и Александър Пендароски поздравих сватбата им и като патрон им подарих галица пафта с мотив на традиционната галичска носия, която е символ на плодородието и македонското сватбено богатство.

Пожелах съвместният им живот да бъде изпълнен с любов, доверие и взаимно уважение, а дом с разбирателство и детски смях.

Година след година фестивалът привлича все повече посетители от страната и чужбина, като остава един от най-разпознаваемите символи на македонската културна идентичност", написа Силяновска във "Фейсбук". ОЩЕ: По покана на Ердоган: Силяновска е на гала вечеря в Турция