Шанс за България: ФИФА вдига Световното първенство до 64 отбора

Президентът на ФИФА Джани Инфантино може да си представи още едно разширяване на Световното първенство по футбол до 64 държави и заяви, че идеята „определено“ трябва да бъде разгледана след този турнир. Изданието през 2026 година е разширено от 32 на 48 отбора, а осем отбора, завършили на трето място в групите продължиха до новата фаза 1/16-финалите. Увеличаването до 64 не би означавало повече мачове на отбор и би възстановило идеята само първите два от групата да преминат напред.

Световното първенство е мечта за всички

„Целият свят трябва да може да мечтае за Световното първенство, а не само Европа и Южна Америка“, каза Инфантино пред швейцарския портал "Blue Sport". По отношение на текущия турнир в Северна Америка, шефът на ФИФА направи положително заключение на фона на опасенията, че твърде много отбори ще се класират.

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"Разширяването е огромен успех. Можете да видите, че качеството на отборите като цяло е изключително високо и става все по-високо, по-високо и по-високо по целия свят“, добави 56-годишният Инфантино. Поради разширяването този път се играят рекордните 104 мача за пет седмици, а за 64 отбора ще са необходими 128.

Мондиал 2030 ще се играе в Испания, Португалия, Мароко, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Разширяването до 64 отбора пък може да увеличи шансовете на България да се класира на световно първенство, след като последното участие на страната ни бе на Мондиал 1998.

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