Руско-турска сделка за ракети тревожи Гърция

Турция и Русия обсъждат евентуална продажба на руската система за противовъздушна отбрана С-400 на трета държава, като в докладите Катар и Обединените арабски емирства са посочени като потенциални дестинации. Това би могло да отвори пътя за Турция да си възвърне достъпа до американски изтребители F-35, предаде гръцкото издание Kathimerini. Развитието се следи с безпокойство в Гърция.

Гръцките опасения

Министърът на отбраната Никос Дендиас и министърът на външните работи Йоргос Герапетритис подчертаха пред членове на Конгреса на САЩ това, което те описват като потенциално сериозни последици за регионалната стабилност, ако Турция придобие самолети F-35.

Опасенията идват, тъй като се съобщава, че турски изтребители са извършили нарушения на въздушното пространство и са били замесени в инцидент с въздушно прихващане над Егейско море предния ден.

Руско-турската сделка

Въпросът привлече вниманието, след като турският вестник „Хюриет“ съобщи, че е сключено споразумение за продажба на системата С-400 на страна от Персийския залив и може да бъде обявено скоро. В доклада се казва, че Анкара и Москва водят преговори по въпроса.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи въпроса като „изключително чувствителен“. Той потвърди, че Русия „е имала контакти с турската страна по този въпрос и ние ще продължим тези контакти“, но не даде подробности за естеството на дискусиите.

Всяко прехвърляне на системата С-400 на трета държава ще изисква одобрението на Москва. Според съобщенията Русия иска освобождаване на замразени активи в замяна на предоставянето на това одобрение.

Въпросът беше част от дневния ред по време на посещението на турския външен министър Хакан Фидан в руския град Казан през юни, където той се срещна с руския президент Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров.

В интервю за TRT Turk, Фидан заяви, че „за премахването на санкциите по CAATSA предприемаме съответните стъпки и скоро ще имаме резултат“. Той каза, че Турция се надява да осигури премахването на американските санкции и иска да закупи изтребители F-35, добавяйки, че „не трябва да има ограничения в отбранителната промишленост между съюзниците“.

Според съобщенията, системите С-400, доставени на Турция през 2019 г., биха могли да бъдат прехвърлени или на Катар, или на Обединените арабски емирства. Ако Турция се откаже от системите, тя може да бъде освободена от санкциите по CAATSA и потенциално да си възвърне достъпа до шест самолета F-35, за които е платила, но не е получила поради санкциите. ОЩЕ: Ердоган се готви да купи още ракетни системи С-400 от Русия