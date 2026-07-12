Тревога във Франция преди мача с Испания - двама от основните играчи изчезнаха безследно

Защитниците на френския национален отбор по футбол Дайо Упамекано и Уилям Салиба пропуснаха съботната тренировка преди полуфинала на Световното първенство срещу Испания във вторник, съобщава агенция Ройтерс, като няма никаква информация за тяхното отсъствие. На терена в покрайнините на Бостън „петлите“ направиха пълноценно занимание, включващо и тактически упражнения, като за медиите бяха отворени първите 15 минути. Други липсващи в групата нямаше, а настроението беше приповдигнато, като Килиан Мбапе не спираше да се усмихва и да се шегува с някои от съотборниците си.

Салиба и Упамекано не тренираха с Франция преди полуфинала с Испания

Централният защитник Салиба лекуваше контузия на гърба през целия турнир и беше извън сметките на селекционера Дидие Дешан за последния мач от груповата фаза на Франция срещу Норвегия. Няма подробности каква точно е травмата и има ли такава за Упамекано, но някои френски журналисти предполагат, че просто е получил един ден почивка. Централният бранител дойде на турнира директно след натоварен клубен сезон с Байерн Мюнхен.

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Двамата, които започнаха мача при успеха с 2:0 на четвъртфинала над Мароко в четвъртък, са сред причините Франция да е допуснала само два гола в шестте си мача от Световното първенство на турнира досега, един повече от съперника си Испания, който ги очаква на предпоследното стъпало преди мача за титлата. Липсата на информация за отсъствието на Упамекано и Салиба разтревожи привържениците на френския отбор, но изглежда логично Дидие Дешан да не разкрива подробности преди важния мач с Испания.

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