Управляващите бързат да "опраскат" машинното гласуване

Промените в Изборния кодекс влизат извънредно за гласуване на второ четене в пленарната зала, въпреки острите спорове и предупрежденията на опозицията, че правилата се прекрояват броени месеци преди предсрочните избори. Управляващото мнозинство настоява спешно да отпадне машинното гласуване и да бъде заменено с гласуване с хартиени бюлетини, които да се отчитат чрез сканиращи устройства.

Предложението законопроектът да бъде разгледан още същия ден като първа точка в дневния ред беше направено от заместник-председателя на парламента Костадин Ангелов (ГЕРБ) и беше прието със 116 гласа "за" - от ГЕРБ, "Има такъв народ", "ДПС-Ново начало" и част от БСП. Срещу извънредното разглеждане се обявиха ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ, "Величие", както и осем депутати от БСП.

Опозицията реагира остро, като Петър Петров от "Възраждане" обвини мнозинството в нарушение на парламентарния правилник, според който докладите по законопроекти се разглеждат най-малко 24 часа след внасянето им. Документът е бил депозиран в късния следобед предходния ден. От ПП-ДБ опитаха да блокират заседанието чрез искане за проверка на кворума и прегласуване, но въпреки това процедурата по спешното включване на точката беше задействана. Още: Опасност от голям технологичен гаф на изборите: Експертите са разтревожени

Скандал

Политическото напрежение ескалира още преди началото на дебатите по същество. Депутатът от ИТН Станислав Балабанов влезе в остър сблъсък с ПП-ДБ, като дори си позволи да критикува няколко медии, които според него изкривяват дебата около изборните промени. От парламентарната трибуна той обвини опозицията в лицемерие и припомни, че през януари 2025 г. депутати от ПП-ДБ са внесли законопроект, който също предвижда използване на оптични скенери при гласуване с хартиени бюлетини.

Балабанов прочете текстове от тогавашното предложение, като подчерта, че става дума за "1:1" същата идея, която сега бива остро критикувана. По думите му ИТН е внесла подобни промени още в първия ден на настоящия парламент, а впоследствие те са били припознати от ПП-ДБ. "Сега същите тези ще ми говорят, че някой иска да убие изборите", заяви той и призова гражданите "да мислят с главите си". Още: За Трифонов скенерите щели да направят изборите "безапелационно почтени"

Отговор дойде от депутата от ПП-ДБ Стою Стоев, който подчерта, че предложенията на формацията му са били внесени в период, когато не е имало очаквания за скорошни избори, и са предвиждали отложено въвеждане на новата технология с поне една година тестови период. "А вие какво искате сега - два месеца преди избори да въвеждате изцяло нов начин на гласуване?", заяви Стоев и напомни, че машинното гласуване е било въвеждано поетапно още от 2014 г. след години на тестове.

Няма кворум

Междувременно опитът на управляващите да преминат незабавно към разглеждане на текстовете доведе до ново напрежение в залата. След гласуването се оказа, че мнозинството не успява да си осигури стабилен кворум, а проверката на присъствието се проточи заради отсъствието на депутати от управляващите партии. В залата се чуха скандирания "оставка" и "времето", а заседанието беше прекъснато с 10-минутна почивка, която се удължи значително. Още: "Атентат срещу изборите": ПП-ДБ с призив за протест срещу ИК (ВИДЕО)

Гласуването ясно показа и разлома в БСП. Седем социалисти подкрепиха спешното придвижване на промените, докато осем гласуваха "против", а други изобщо не участваха във вота. Разцеплението в левицата допълнително усложни опитите на управляващите да наложат бързо прекрояване на изборните правила.