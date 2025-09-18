Управляващите бързат: Парламентът отнема правомощията на Радев за шефовете на службите

За малко повече от денонощие управляващата коалиция от ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС – Ново начало" придвижи промени, които отнемат правото на президента Румен Радев да назначава ръководителите на ключовите служби за сигурност. Вчера в парламента бяха внесени три законопроекта – за изменение на Закона за ДАНС, на Закона за Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и на Закона за специалните разузнавателни средства. Днес, на извънредно заседание, парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност одобри проектите на първо четене.

Предвижда се председателите на ДАНС, ДАР и Държавна агенция "Технически операции" вече да не се назначават с указ на държавния глава, а да се избират с решение на Народното събрание по предложение на правителството. Така президентът изцяло се изважда от процедурата, която до момента изискваше негов подпис, за да може даден кандидат да встъпи в длъжност. Още: Новото начало за ДАНС: "Когато Пеевски иска да си назначи през Борисов човек, да има кой да го възпре и да не го назначи"

Политическият контекст

Скоростното придвижване на законопроектите идва на фона на отказа на президента Радев да подпише указ за назначаването на временния шеф на ДАНС Деньо Денев за пълен мандат. Управляващите не крият, че именно този отказ е катализирал промените. Още: Радев отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов защити новата схема като "правилна". Попитан от журналисти дали е възможно Делян Пеевски отново да бъде предложен за председател на ДАНС, Борисов отговори шеговито: "Чудесна идея".

Законопроектите вече са приети на първо четене в комисия. Предстои обсъждане и гласуване в пленарна зала, където управляващото мнозинство има достатъчна подкрепа за прокарване на текстовете. Ако бъдат окончателно одобрени, балансът в управлението на службите ще се промени съществено – Народното събрание ще получи решаваща дума, а президентът ще бъде изключен от процеса.