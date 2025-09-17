Войната в Украйна:

Новото начало за ДАНС: "Когато Пеевски иска да си назначи през Борисов човек, да има кой да го възпре и да не го назначи"

17 септември 2025, 17:26 часа 299 прочитания 0 коментара
След като в сряда ГЕРБ, БСП и ИТН внесоха законопроекти за промени в законите за ДАНС, разузнаването и специалните разузнавателни средства, с които практически лишават президента Румен Радев от правомощията му при назначаването на шефовете на службите, полярни реакции в общественото пространство започват да изпълват темата. Това става малко след като държавният глава отказа да назначи за началник на ДАНС Деньо Денев с думите, че "съгласувателната процедура вече приключи".

По този повод журналистът Полина Паунова коментира в профила си в социалните мрежи:

"Дет’ се вика беше ясно, че това ще стане. Той Пеевски нали за хората работи, а ние знаем и кой е човекът… така де - кои са хората. Обаче друга ми е мисълта. Нали преди два дни пак Пеевски каза, че 15-ти септември бил символ на Новото начало. Та, гледайте сега в образователен смисъл какво значи функционална неграмотност:

В оценката за въздействието на законопроекта за ДАНС е написано следното, не се шегувам, цитирам е’но към е’но (в това число с правописа): “Целта на настоящия законопроект е да се съхрани конституционният баланс между властите, като бъде препятствана възможността за блокиране на важни държавни функции в сферата на националната сигурност”.

Снимка: БГНЕС

Конституционният баланс между властите е именно възможността те да се възпират една друга - това, на което вносителите му викат “блокиране”. Казано просто и конкретно (че явно абстрактното мислене липсва): когато Пеевски иска да си назначи през Борисов човек начело на ДАНС да има кой да го възпре и да не го назначи (в лицето на президента).

Та, тия законотворци и мислители турят чертата на конституционния баланс между властите, за да могат да си слагат който желаят начело на службите. С мотива, че това е съхранение на конституционния баланс.

После учениците били функционално неграмотни. Ми ще са - то 15-ти септември е символ на новото начало".

