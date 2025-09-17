Спомени от 2013 г. и Пеевски: Управляващите взимат ДАНС от президента

Депутати от ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" внесоха поправки в Закона за ДАНС, с които да отнемат правото на президента Румен Радев да назначава председателя на агенцията. Според проекта, новият шеф на контраразузнаването ще се избира от Народното събрание по предложение на правителството, а заместниците му ще се увеличат от двама на трима.

Действащият закон предвижда кандидатът да бъде предложен от кабинета и назначен с указ на държавния глава. С промяната тази роля на президента отпада, като идентични поправки се предвиждат и в законите, регулиращи дейността на Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции". Още: ДАНС търси агенти в сайт за обяви за работа

Конфликтът с Радев

Ходът идва в деня, в който Румен Радев официално отказа да подпише указ за назначаването на временно изпълняващия длъжността ръководител на ДАНС Деньо Денев за пълен петгодишен мандат. Денев оглавява агенцията след оставката на Пламен Тончев, който беше пратен начело на Комисията по досиетата.

Вносителите на законопроекта открито признават, че блокадата от страна на държавния глава е непосредственият повод за промяната. В мотивите си те посочват, че липсата на съгласие между президента и правителството блокира работата на ключови структури в националната сигурност. Според тях в парламентарна република именно парламентът трябва да има водеща роля.

Връщане към 2013 г.

Предложението на управляващите напомня на събитията от 2013 г., когато парламентът, доминиран от БСП и ДПС, отне правото на тогавашния президент Росен Плевнелиев да назначава шеф на ДАНС и даде тази функция на Народното събрание. Тогава премиерът Пламен Орешарски издигна Делян Пеевски за поста, което предизвика най-масовите протести в новата история, известни като #ДАНСwithMe. Под натиска на улицата Пеевски не встъпи в длъжност. Още: Блокираният избор за шеф на ДАНС: Кабинетът чака Радев

Парадоксално, сегашният проект идва именно от ГЕРБ – партията, която през 2015 г. върна президентския указ като условие за назначаване на председател на агенцията. Днес обаче ГЕРБ, заедно с коалиционните си партньори, предлага обратното.

Реакции на опозицията

От "Продължаваме промяната – Демократична България" реагираха остро. Божидар Божанов заяви, че "управляващите ни връщат към юни 2013 г." и сравни ситуацията с прочутото изказване на Орешарски: "Предлагам Делян Славчев Пеевски за председател на ДАНС". По думите на Божанов сега премиерът Росен Желязков трябва да каже: "Делян Славчев Пеевски ми каза да предложа Деньо Тодоров Денев". Още: "Битката за властта е жестока": Бивш президент допуска разрив между Борисов и Пеевски, както през 2013 г.

Колегата му Ивайло Мирчев акцентира върху текущите кадрови промени в агенцията – пенсиониране и освобождаване на дългогодишни служители в ключови дирекции, както и назначаване на "удобни кадри с ограничен опит". "Или се съобразяваш с новата йерархия, или си тръгваш", написа Мирчев във Facebook.