Управляващите пак спасиха Пеевски от комисия, която да разследва влиянието му

12 ноември 2025, 11:24 часа 210 прочитания 0 коментара
Депутатите за втори път отхвърлиха предложението на "Продължаваме промяната - Демократична България" за създаване на временна парламентарна комисия, която да установи всички факти и обстоятелства, свързани с влиянието на лидера на "ДПС–Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, и свързани с него лица върху партии, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.

Предложението беше отхвърлено с 93 гласа "за", 37 "против" и 86 "въздържали се". В подкрепа гласуваха депутатите от ПП–ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие". „За“ комисията гласуваха и двама народни представители от ГЕРБ и един от БСП. "Против" се обявиха шестима депутати от ГЕРБ, един от групата на "Възраждане", както и представители на "ДПС–Ново начало" и независими депутати.

Дори при прегласуването предложението отново не мина. Както и при първото гласуване, управляващото мнозинство – ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ", подкрепено от "ДПС–Ново начало", отхвърли инициативата. Още: Илиян Василев: Хората на Пеевски нарочно правят закон за "Лукойл", за да ни осъди Русия за милиарди

Това е пореден неуспешен опит за създаване на подобна комисия. Първото предложение беше внесено още през февруари 2025 г., малко след като Пеевски сам предложи формирането на друга временна комисия – комисия "Сорос", която вече беше създадена миналата седмица с решение на парламента.

Отхвърлени и други предложения в пленарната зала

Наред с това депутатите не приеха и редица други предложения на опозицията. Не беше одобрено искането на Явор Божанков от ПП–ДБ за сваляне на депутатския имунитет на народния представител от "Възраждане" Славчо Крумов, обвинен в палежа на Дома на Европа по искане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Отхвърлено бе и предложението на Георги Георгиев от „Възраждане“ за изслушване на социалния министър Гуцанов относно увеличението на пенсионните осигуровки с 2%. Не беше прието и друго искане на "Възраждане" - за изслушване на здравния министър Силви Кирилов и на подалия оставка Обществен съвет за изграждането на Националната детска болница. Още: Коалиция "Магнитски" затъва под тежестта на "голямото Д": Според Радев бюджетът е "измъчен напън" и "политическо оцеляване"

Депутатите не одобриха и предложението на ПП–ДБ за включване в дневния ред на Народното събрание на проекта за промени в Закона за държавния служител.

