В Украйна: Проруският президент на България, нарекъл защитата ни "обречена кауза", влиза в политиката

Оставката на президента Румен Радев и намекът му, че влиза в политиката, попаднаха във фокуса и на украинските медии. Kyiv Independent посочва, че обявлението му от 19 януари е дошло на фона на продължителни протести срещу корупцията в България и проведени осем парламентарни избора през последните четири години. По време на 9-годишния си мандат като президент Радев трябваше да назначи седем временни правителства поради политическия застой и неспособността на партиите да сформират стабилни мнозинства, отчита изданието.

Радев - противник на военната помощ за Киев

"Радев е критикуван за проруската насоченост на политиката си. Макар да е осъждал руската агресия срещу Украйна, той последователно се е противопоставял на военната помощ за Киев. Той също така се е противопоставял на присъединяването на Украйна към НАТО и Европейския съюз", пише една от най-големите и независими медии в страната.

Снимка: БГНЕС

"Въпреки опозицията на Радев, балканската страна е предоставила на Украйна старо военно оборудване от съветската епоха, реинвестирайки средства, получени от НАТО и съюзниците от ЕС, в закупуването на модерно западно оръжие", добавя изданието.

България се присъедини към ЕС през 2007 г. и прие еврото на 1 януари 2026 г. Радев беше скептичен по отношение на решението за приемане на еврото в този момент и също така критикуваше продължаващата подкрепа на ЕС за Украйна, гласи още статията.

"През май 2025 г., докато руският президент Владимир Путин организираше пищен пропаганден парад в Москва по повод Деня на победата, Радев нарече отбраната на Украйна „обречена кауза“ и призова Брюксел да спре да „налива оръжия“ в Киев", не забравят от Kyiv Indepеndent.

Противоречивата политика на Румен Радев по оста Киев-Москва

Колаж: Actualno.com

"През 2023 г. българският президент Румен Радев наложи вето върху закон за безвъзмездното предоставяне на бронирани превозни средства на Украйна и го върна в парламента за преразглеждане", припомня друга голяма украинска медия - "РБК-Украйна". "Радев обясни решението си с това, че бронираните превозни средства с висока мобилност могат да бъдат важни за защитата на границите на България и за оказване на помощ на цивилни лица при бедствия и извънредни ситуации, особено в труднодостъпни райони.

Същата година Радев обвини Украйна, че настоява да продължи войната срещу Русия. През май 2025 г., коментирайки помощта за Украйна, българският президент заяви, че Европа инвестира ресурси в загубена кауза. Той заяви, че доставката на оръжие за Украйна не я доближава до победата, а води до нови жертви и разрушения", гласи още статията.

УНИАН отбелязва: "Проруските сили в България се противопоставиха на присъединяването на страната към еврозоната. Президентът Румен Радев дори предложи да се проведе референдум по въпроса".

