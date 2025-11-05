"Величие" за писмото на партиите до ЦИК: Търсят съдействието на мафията

"Видяхме, че осем от девет партии гласуваха, за да се развали парламентарната група на "Величие". Когато всички говорим за неработеща прокуратура - ЦИК и всички органи в държавата и ние го показваме и въпреки всичко няма никаква реакция, някой да търси съдействието на тези институции, означава, че търси съдействието на мафията", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов пред медиите в парламента след като осем от девет партии в 51-ото Народно събрание ще подготвят писмо до Централната избирателна комисия (ЦИК), с което ще сезират специализирания орган за евентуален документен проблем с депутата от "Величие" Мария Илиева.

Припомянме, че казусът възникна след сигнал, който от партия МЕЧ огласиха миналата седмица, в който се казва, че Илиева не е подписала своята декларация за регистрация в парламентарните избори.

Михайлов коментира и темата за партийната субсидия на партията, като посочи, че я разходват по начин, който смятат за правилен и че това се случва по предназначение. ОЩЕ: 8 партии в парламента сезират ЦИК за депутата от "Величие": Ивелин Михайлов може да се окаже извън НС

"Величие" започва да действа по различен начин

Той обяви, че "Величие" започва по коренно различен начин да действа в Народното събрание. Той заяви, че досега са се опитвали да подпомогнат другите играчи от опозицията и да покажат нередности, да изискат защита на населението, на законите, на бизнеса и на всички онеправдани.

"Първо помогнахме на АПС, когато им крадяха депутати, защитавахме ПП-ДБ, когато несправедливо беше вкаран в затвора техният кмет, защитавахме "Възраждане", когато искаха да махат Цончо Ганев от заместник-председател на Народното събрание, за имунитетите им всеки път гласуваме против. Поради тази причина - това, което правим и правихме до този момент е да подкрепяме опозиционните партии в тяхната борба уж срещу мафията. Това, което се убедихме - те работят заедно с правителството", заяви още Михайлов.

Архивът на земеделието - изяден от мишки

Лидерът на "Величие" обърна внимание, че архивът на Министерството на земеделието го няма, а то било важно заради дело в съда, свързано с къщи за гости.

"Днес е имало дело на хората с къщи за гости и се оказва, че Министерство на земеделието няма архив. Ние не можем да проследим как са изразходвани 7 млрд. евро програми, защото са били изядени от мишки и всички сървъри и харддискове са изгорели", заяви още Михайлов. ОЩЕ: Идва конституционна криза заради депутат на "Величие": Твърдение на Радостин Василев (ВИДЕО)