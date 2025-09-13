Войната в Украйна:

Вицепремиер: Правителството скърца, но няма реална алтернатива

13 септември 2025, 14:46 часа 400 прочитания 0 коментара
Вицепремиер: Правителството скърца, но няма реална алтернатива

Вотът на недоверие не предлага никаква реална алтернатива. Това каза в Шумен вицепремиерът Атанас Зафиров. Той коментира, че по-голяма част от нещата, посочени сред мотивите за вота, са се случили преди седем-осем години, а това правителство е на седем месеца. „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха вчера в деловодството на парламента искане за вот недоверие към Министерския съвет. Искането е подписано и от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и депутати от „Алианс за права и свободи“. 

"Опозицията предлага рушене, крещене, викане"

"Това правителство може да е трудно, може да скърца, може да се бори с трудностите, но това правителство, искам ясно да го кажа, категорично и като председател на една от партиите в управляващото мнозинство, това правителство няма алтернатива в момента", подчерта Зафиров, цитиран от БТА.

"Хубаво е да се види балансът - от една страна правителството, което работи, властта, която не просто разходва средства, а генерира такива средства, осигурява такива допълнителни средства, полага усилия такива допълнителни средства да стигнат до хората, и от другата страна - една слаба, абсолютно неефективна опозиция, която не предлага абсолютно никаква алтернатива, освен рушене, крещене, викане и всякакви опити да се дестабилизира обстановката", добави Зафиров.

Още: Говорил ли е Зафиров с Путин: Отговорът от зам.-председателя на БСП

"Предсрочни парламентарни избори означават липса на бюджетна процедура, липса на бюджет, липса на средства в инвестиционните програми на общините и в крайна сметка абсолютна несигурност и бездействие на държавата в продължение на дълги години. Това са двете алтернативи в момента. Тоест този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива", допълни вицепремиерът.

Атанас Зафиров: Участието на левицата във властта не е на всяка цена

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Вот на доверие правителство опозиция вицепремиер Атанас Зафиров
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес