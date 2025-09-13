Вицепремиер: Правителството скърца, но няма реална алтернатива

Вотът на недоверие не предлага никаква реална алтернатива. Това каза в Шумен вицепремиерът Атанас Зафиров. Той коментира, че по-голяма част от нещата, посочени сред мотивите за вота, са се случили преди седем-осем години, а това правителство е на седем месеца. „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха вчера в деловодството на парламента искане за вот недоверие към Министерския съвет. Искането е подписано и от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и депутати от „Алианс за права и свободи“.

"Опозицията предлага рушене, крещене, викане"

"Това правителство може да е трудно, може да скърца, може да се бори с трудностите, но това правителство, искам ясно да го кажа, категорично и като председател на една от партиите в управляващото мнозинство, това правителство няма алтернатива в момента", подчерта Зафиров, цитиран от БТА.

"Хубаво е да се види балансът - от една страна правителството, което работи, властта, която не просто разходва средства, а генерира такива средства, осигурява такива допълнителни средства, полага усилия такива допълнителни средства да стигнат до хората, и от другата страна - една слаба, абсолютно неефективна опозиция, която не предлага абсолютно никаква алтернатива, освен рушене, крещене, викане и всякакви опити да се дестабилизира обстановката", добави Зафиров.

"Предсрочни парламентарни избори означават липса на бюджетна процедура, липса на бюджет, липса на средства в инвестиционните програми на общините и в крайна сметка абсолютна несигурност и бездействие на държавата в продължение на дълги години. Това са двете алтернативи в момента. Тоест този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива", допълни вицепремиерът.

